石破茂総理の辞任表明を受け、閣僚として支えてきた岩屋外務大臣をはじめ、大分県内の政界関係者の反応を取材しました。 【写真を見る】石破茂総理辞任で揺れる政界側近・岩屋毅外務大臣「大変残念だが、最後までしっかり支えたい」 石破政権は去年10月の発足からおよそ1年で幕を閉じることになりました。側近として政権に加わった県選出の岩屋毅外務大臣は「最後までしっかり支えたい」と強調しました。 （岩屋毅外務大臣）