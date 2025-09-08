9月に入っても猛暑が続く中、大分県日田市では、最高気温が35度以上となる猛暑日が7日で、延べ59日と過去最多を記録しました。今年の全国最多日数を更新中です。 【写真を見る】日田市、最高気温35度以上の猛暑日を59日記録今年全国最多大分 8日の県内は午後から晴れ間が広がり、県内すべての地点で真夏日となりました。竹田市では35.4度を観測し、9月としては観測史上最高を更新しました。 日田市では7日、最高気温が35.7