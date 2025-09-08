大分県日田市で、支援学校の生徒たちが自分たちで育てた特産の梨を収穫しました。 【写真を見る】支援学校生が自ら育てた梨を収穫笑顔で秋の味覚を味わう大分・日田市 県立日田支援学校では、地域の人と交流を深め、就労への意識を高めてもらおうと、毎年梨の栽培や収穫を体験しています。 8日、高等部の1年生から3年生7人が日田市の中島梨園を訪れ、収穫作業に臨みました。収穫したのは「豊水」という品種で、生徒たちは今