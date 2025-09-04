台風15号の接近により大分県内は5日未明にかけ、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。交通機関などに影響が広がっています。 【写真を見る】台風15号、5日未明大分県最接近佐伯市に土砂災害警戒情報線状降水帯発生の恐れ 台風15号は午後6時現在、宮崎県延岡市の南80キロにあって1時間に25キロの速さで北へ進んでいると推定されます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は