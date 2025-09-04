9月4日はおおいた和牛の日です。JR大分駅前では、生産者らがチラシを配り、魅力をPRしました。 おおいた和牛は肉質が4等級以上など厳しい基準を満たした極上の県産黒毛和牛です。2018年9月4日に誕生したことから4日はおおいた和牛の日に認定されていて9月末まで県内の小売店では食事券などが当たるキャンペーンが行われています。 JR大分駅前ではおおいた和牛応援キャラクターの「ぶん太くん」が登場。生産者や県の