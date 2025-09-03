沖縄の南東海上を進む熱帯低気圧は北上しながら、4日までに台風に発達する見込みです。4日は九州に接近し、そのあと、進路を東よりに変えて四国や本州を横断する予想です。土曜日には日本の東に抜けて温帯低気圧に変わる見込みです。 【写真を見る】熱帯低気圧が3日夜にも台風に大分県内は4日夜遅く最接近、断続的な雨と強風に注意【4日午後10時までの雨・風シミュレーション】 気象庁は3日夜から4日にかけ、大雨ととも