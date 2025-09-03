大分県竹田市のくじゅう花公園では色鮮やかなサルビアが咲き誇り、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】秋の訪れ告げるサルビア満開くじゅう花公園で2万株咲き誇る大分・竹田市 少しずつ秋の訪れを感じさせる竹田市のくじゅう花公園では、2000平方メートルの敷地に2万株のサルビアが見ごろとなっています。今年は雨が少なかった影響で、例年より1週間ほど早く、8月中旬から咲きはじめました。 赤、青、白の色