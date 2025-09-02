1日、大分県豊後大野市で鶏舎1棟が全焼した火事で、飼育されていたニワトリ1万６千羽が死んだことがわかりました。 【写真を見る】鶏舎1棟全焼ニワトリ1万6千羽が死ぬ当時、県内全域に雷注意報大分 火事は1日午後3時前に豊後小野市三重町奥畑でおきたもので、養鶏業の小野順一さん（72）が管理する鶏舎1棟が全焼しました。 この火事によるけが人や周囲への延焼はありませんでしたが、飼育されていたニワトリおよそ1万6千