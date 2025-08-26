4市を認定したJICAアフリカ・ホームタウンサミットの様子。今治市のリリースよりJ-CASTニュース

アフリカ・ホームタウン認定4市に苦情殺到、業務に支障も「交流やめて」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JICAアフリカ・ホームタウン」に認定された4市が対応に追われている
  • J-CASTニュースの取材によると、問い合わせや苦情が殺到し業務に支障も
  • 新潟県三条市には「もう交流からやめてください」などの声も寄せられたそう
