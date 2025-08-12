松嶋菜々子週刊女性PRIME

朝ドラ「あんぱん」、松嶋菜々子が演じる毒親役に視聴者イライラ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「あんぱん」で毒親を演じている松嶋菜々子を週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 役柄の振る舞いに「許せん」との声がある一方、その存在感にうなる声が
  • 松嶋に対しても「こんな役がピッタリだ。彼女の真骨頂だ」との声が出ている
記事を読む

おすすめ記事

  • マクドナルド （C）ORICON NewS inc.
    マクドナルド「ハッピーセット」混乱、今後の対応を公表　「ハッピーセットの原点に立ち戻り、いまいちど各種施策を見直し」 2025年8月11日 20時12分
  • 開会式で晴れやかに入場行進する広陵ナイン＝2025年8月5日、甲子園球場
    広陵の騒動「SNSのせい」に広島市議が異議「学校側が被害者ポジション」「オールドメディアの利害が一致」指摘 2025年8月11日 18時56分
  • 田久保真紀・伊東市長
    「意味不明過ぎる」東洋大疑惑の市長　突然、沈黙破って事実公開すると宣言→ＳＮＳに奇妙ＬＩＮＥスクショ　ネット「わかり難い」「卒業証書出せ」 2025年8月11日 18時24分
  • 「どうしても受け入れられないのです」あいみょん　露呈した“タトゥー”確定が物議…根強い拒否反応
    「どうしても受け入れられないのです」あいみょん　露呈した“タトゥー”確定が物議…根強い拒否反応 2025年8月11日 15時15分
  • スポニチ
    【卓球】張本智和が中国監督の態度を批判「もう少しリスペクトを」自国選手の敗戦時は目を合わさず 2025年8月10日 20時22分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    3. 3. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    4. 4. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    5. 5. 張本智和 中国監督の態度を批判
    6. 6. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    7. 7. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
    8. 8. 永野芽郁 セクシー派女優に転身?
    9. 9. 米女優急逝 がんが急速に広がる
    10. 10. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
    1. 11. マックで大量廃棄「無料配布」も
    2. 12. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
    3. 13. 特急にはねられ 10代警官死亡
    4. 14. 粗品 中居氏からの言葉に感銘
    5. 15. AV無理 蒼井そらを変えた一言
    6. 16. Rちゃん 超スピード破局を告白
    7. 17. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
    8. 18. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
    9. 19. 高熱で寝込む娘に寄り添う猫
    10. 20. シンママは自己中? 高須氏が苦言
    1. 1. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    2. 2. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    3. 3. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
    4. 4. マックで大量廃棄「無料配布」も
    5. 5. 特急にはねられ 10代警官死亡
    6. 6. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
    7. 7. 生徒会長に10万円交付へ 滋賀
    8. 8. 歌舞伎座「火の鳥」の公演を中止
    9. 9. 女性から非常に人気 モテる遺体
    10. 10. さや氏 議員会館内の撮影を謝罪
    1. 11. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    2. 12. 石川・金沢市などで約1500戸停電
    3. 13. 駅で電車にはねられ 男性死亡
    4. 14. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
    5. 15. 広陵辞退 野球部に何かがある
    6. 16. トウモロコシ約1000本が食われる
    7. 17. マックポケカ問題 教訓生かせず?
    8. 18. バナナボートから転落? 男性死亡
    9. 19. レジ列で攻防 配慮を求められる
    10. 20. 所得格差 実感に近い「中央値」
    1. 1. 自由研究で作ったコーラほぼ完売
    2. 2. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
    3. 3. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    4. 4. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    5. 5. へずま氏 居眠り議員はSNSで公開
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
    8. 8. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    9. 9. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
    10. 10. クマの前例にない行動 驚きの声
    1. 11. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    2. 12. 海外不動産投資家・宮脇氏、衝撃警鐘　「海外移住しても税金地獄から逃げられない」現実を語る
    3. 13. 10歳でおじさんから性被害…硬直
    4. 14. 投資戦略アドバイザー・鳥海氏「“わかってるつもり”は危険！」新NISA38％放置の実態に警鐘
    5. 15. 温泉旅館が突如閉鎖「夜逃げ」か
    6. 16. 退職代行 利用者の意外な特徴
    7. 17. 共産党の最終当選者は白川容子氏
    8. 18. さや氏 中年男性の票集めたワケ
    9. 19. スカスカ丼ぶり到着…Uberら謝罪
    10. 20. ヤクザたちに人気 意外なお中元
    1. 1. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
    2. 2. 李在明氏の「絶対にない」発言
    3. 3. 台湾観光地で日本人の窃盗被害
    4. 4. 米大統領 IntelのCEOに即時辞任
    5. 5. 「台湾でスリ多発」日本が注意
    6. 6. 芸能事務所の常識疑う行動が物議
    7. 7. ピットブルが飼い主の命救う 米
    8. 8. 広陵辞退「暴力で汚された」韓国
    9. 9. 米大統領 ウ領土返還求める
    10. 10. 首相の「完全占領」に怒りと絶望
    1. 11. すべての野良犬を収容へ インド
    2. 12. K-POPファン 球場での迷惑行為
    3. 13. 中国 断崖絶壁に立つ書店で読書
    4. 14. 最大のプラ生産国 中国が判明?
    5. 15. トルコ西部でM6.1の地震が発生
    6. 16. 高速道路脇の案内板にミス 中国
    7. 17. 「手で破れる鉄鋼」の美しさ
    8. 18. EU外相 露に「譲歩はできない」
    9. 19. 露がバイク戦術に固執した理由
    10. 20. 大谷とサッカーの「王者」が共演
    1. 1. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
    2. 2. 退職金 住宅ローン一括返済は吉?
    3. 3. Z世代に人気のアプリ「Jiffcy」
    4. 4. 入院費用 個室利用でいくら?
    5. 5. ガソリン税がなかったら…影響額
    6. 6. 夫婦のお金「完全別々」の注意点
    7. 7. サラリーマンができる税金対策
    8. 8. LAWSON ご当地からあげクン発売
    9. 9. エイプリルフール実施サイト2018
    10. 10. 賃貸の常識を覆す驚愕の賃貸物件
    1. 11. 年収300万円 老後資金はいくら?
    2. 12. 米大統領の大統領令 修正は適時
    3. 13. 【お悔やみ申し上げます】訃報の連絡があったとき、絶対に言ってはいけない一言・ナンバー1
    4. 14. ローソン×パペットスンスン コラボフードやグッズを販売、オリジナルチャームのプレゼント企画など
    5. 15. ハッピーセット転売対策 日本
    6. 16. 協立情報通信が3連騰 大幅増益
    7. 17. 北海道電力「上昇局面」の現状
    8. 18. 発達障害が増えた「本当の理由」
    9. 19. 年代別&業種別 日本の平均年収
    10. 20. NHK受信料収入の減少 先は暗い?
    1. 1. iPhone更新で車内体験も新鮮に
    2. 2. 自転車「チラ見」で得られる余裕
    3. 3. ソフトバンク Pixel 8aを値下げ
    4. 4. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
    5. 5. 新製品「Pulsar USBケーブル」
    6. 6. 新型Apple Watch Ultra 3登場か
    7. 7. 無印の涼しいルームウェアが登場
    8. 8. スマートグラスに「高度な機能」はいらない──AR革命にデザインが求められる理由
    9. 9. LINEを既読スルーする理由を解説
    10. 10. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    1. 11. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    2. 12. REDMAGICのゲーミングタブレット
    3. 13. ChatGPTになんでも話せるのか
    4. 14. 夏休みは大田区で「PayPay20%」
    5. 15. 「鉄血」10周年新作短編を公開
    6. 16. FRONTIER 期間限定の特価セール
    7. 17. 中国の反スパイ法 日本人拘束も
    8. 18. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
    9. 19. HIKAKINプロデュース「みそきん」が東京駅で味わえる / Amazon Kindle Colorsoft 記者発表会【まとめ記事】
    10. 20. 「AI学習のための使用禁止」。映画のエンドクレジットに警告文を追加
    1. 1. 張本智和 中国監督の態度を批判
    2. 2. 張本智和 世界王者を破り優勝
    3. 3. ロッテ戦で突然の公開プロポーズ
    4. 4. 甲子園「猪木顔」でピンチ脱出
    5. 5. 流石に笑う 甲子園大盛り上がり
    6. 6. 尊すぎる 吉高からほっぺにキス
    7. 7. 新婚36歳女優の自撮り 絶賛の声
    8. 8. 始球式美女に「脚綺麗」と反響
    9. 9. 大谷 2033年まで二刀流の意向
    10. 10. C・ロナ 長年の恋人と婚約を発表
    1. 11. 夏の甲子園「2部制」思わぬ弱点
    2. 12. 大谷が41号ソロ 今季で王手も
    3. 13. 大谷にハプニング 皮肉たっぷり
    4. 14. 仏2部降格の中村敬斗 泥沼化か
    5. 15. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
    6. 16. 玉川徹氏、広陵の出場辞退に「モヤモヤする」　羽鳥慎一アナは「ＳＮＳを間違った正義感で…」…「モーニングショー」
    7. 17. 張本 V直後の振る舞いに称賛
    8. 18. 広陵が辞退「何も感じない」
    9. 19. 大谷の170キロ 選手ら本音語る
    10. 20. 天才ゴルフ少女「まとめるな」
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    3. 3. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    4. 4. 永野芽郁 セクシー派女優に転身?
    5. 5. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
    6. 6. 米女優急逝 がんが急速に広がる
    7. 7. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
    8. 8. 粗品 中居氏からの言葉に感銘
    9. 9. Rちゃん 超スピード破局を告白
    10. 10. シンママは自己中? 高須氏が苦言
    1. 11. AV無理 蒼井そらを変えた一言
    2. 12. 磯山さやか 熱愛スクープない訳
    3. 13. カズ&二階堂 熱愛報道ゼロに驚き
    4. 14. 母親がアンジェラ・アキだと知る
    5. 15. みちょぱ フワを腫れもの扱いか
    6. 16. 第2子病気で死去も 香椎由宇の今
    7. 17. 事故機に搭乗予定だった 初告白
    8. 18. 不祥事から5年 ボビー地上波出演
    9. 19. 避妊し子授かる…中学生の娘公表
    10. 20. 「静岡の森香澄」女子大生に絶賛
    1. 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
    2. 2. ローションは女性器に残る恐れ
    3. 3. スタバの新作フード 食べてみた
    4. 4. 40・50代女性向け GU神トップス
    5. 5. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
    6. 6. 捨てられぬ物が示す心のサイン
    7. 7. 韓国発 日本初実店舗がOPENへ
    8. 8. 否定ばかりする友達 傷つくだけ
    9. 9. 「モテるためのヒント」326人に
    10. 10. 大人気の「3点セット」再販開始
    1. 11. 男性が震え上がる女性の素顔
    2. 12. ミキサーなしで簡単 フラッペ
    3. 13. 韓国コスメブランドが日本に上陸
    4. 14. 楽ちん × キレイ見え！【しまむら】大人にドンピシャ♡「新作パンツ」
    5. 15. マクドナルド、ハッピーセット「ポケモン」巡り声明 厳格な販売制限へ・公式アプリ退会処理も
    6. 16. 真夏のデート 汗かきの女性対処
    7. 17. 不妊原因は女性側? 漫画が話題
    8. 18. 間違いなく遊び人でしょう。浮気性の男性がよく口にする「誘い文句」
    9. 19. 着映えするハニーズのトップス
    10. 20. 女性は男性より力がない? 不安
    x