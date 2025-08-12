NHK連続テレビ小説『あんぱん』は、放送が残り2か月を切った。

スタート時から「オープニング画像が合っていない」、「主題歌が聞き取りにくい」という声が視聴者から上がり、戦時下のシーンが続くと「朝から暗い気持ちになる」といい、“愛国の鑑”となったヒロイン・のぶには「嫌いになった」という声が上がるなど、話題に事欠かない“朝ドラ”だが、芳しくなかった視聴率も徐々に回復し、最近では16％後半を維持し17％代となることもある。

強烈キャラクター、崇の母親・登美子

朝ドラのテーマとなるのは、主人公の立身出世の道のりを描いた“成功ヒストリー”。特にヒロインの人生が波乱に満ちていればいるほど、視聴者は感情移入しやすい。近代史の中で国民が最も過酷な生活を強いられたのが、戦時中と終戦直後だ。

ドラマでは、終戦を迎えて“激動”の日々も去り、のぶたちもようやく落ち着きを取り戻した。これから先は、崇が漫画家を目指し、のぶがそれを支えていきながらゴールに向かうのだろう。視聴者も平静な気持ちでドラマを見ることができるのだが、一方で“波乱”のシーンも少なくなると、平坦な内容となり、中だるみと取られる心配が出てくる。

しかし『あんぱん』では、そんな心配を吹き飛ばすキャラクターが存在していた。

それが崇の母親・登美子だ。崇と弟の千尋を捨てて再婚した登美子は、会いたくて訪ねてきた崇を「親戚の子」呼ばわりし、その上「ここに来ちゃもういけないの。伯父さんのところに帰りなさい」と追い返したり（第10話）、第20話では離婚してふらりと戻ってきて、再び一緒に暮らすようになった崇に進学のことであれこれ意見し、仲が悪くなると「嵩、ごきげんよう。さようなら」と言葉を残し、あっさりと御免与町から去っていく。

視聴者は、登美子の振る舞いに「けしからん、許せん。もう出てこないでほしい」となるのだが、それでも、毎回派手な着物を纏（まと）い、赤い口紅をさしたメイクで登場する姿には《彼女が出てくるとすべてを持っていってしまう》 という声が上がるほど、存在感を示している。

そんな“毒親”の登美子を演じているのが松嶋菜々子。松嶋は朝ドラのヒロインを演じた後、数々のドラマに出演して人気を博し、今では実力派ベテラン女優と言われるようになった。どんな役を演じても評価は高いのだが、“嫌われ役”を演じるとさらに評価は高くなり、《松嶋はいい人より、こんな役がピッタリだ。彼女の真骨頂だ》という声が多数上がってくる。

映画ジャーナリストによれば、

「“綺麗なお姉さん”に年齢と経験を重ねて女優としての貫禄も加わり、あの“高嶺の花”感は高飛車で意地悪な役にピッタリ。そんな自分が持たれているイメージをよく理解しているんでしょうね。だから、憎まれ役も思い切って演じられるのだと思います。生活感のある年相応の役を演じられることも大事ですが、嫌味なくらい気高く品のある役を演じられる俳優は貴重な存在です。

今回の登美子役で、松島さんの演技にさらに磨きがかかったと感じました。助演でありながら抜群の存在感を示したことで、『あんぱん』は彼女の代表作になる可能性大です」

『あんぱん』では彼女の持ち味が十分すぎるほど活かされているということなのだが、平穏な時間が訪れ、しかし視聴者は何か物足りなさを感じている……というタイミングで、また登美子が現れた。そして、崇とのぶの生活をかき乱すのだった。

「視聴者は彼女の存在に対して“いいときになると、この人が出てきてぶっ壊す。やめて”とイラつきますが、その一方で“これはまた何か一波乱起きそうだ”と、その後の進展に期待を抱きます」（テレビ誌ライター）

登美子の存在は、中だるみの解消にも一役買っているという。そんな登美子のモデルは『アンパンマン』に登場するドキンちゃんと言われているが、確かに“悪キャラ”ではあるが、どことなく憎めないところはよく似ている。

登美子が“本当はいい人だったんだ”、と言われるのは、いつになるのか――。