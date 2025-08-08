東京ステーションホテルは、メロンが主役のアフタヌーンティーを7月1日から8月31日まで提供する。マスクメロン、アールスメロン、クインシーメロンなどその時に一番美味しいメロンを選び、バリエーション豊かなスイーツとして楽しめる。メロンスイーツには、成田ゆめ牧場のヨーグルトを使ったムースとメロンジュレを忍ばせて、ミニメロンのような形に仕上げたムース、丸くくり抜いたメロン果実にブルーベリーを添えたシャンパンジ