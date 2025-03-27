歌手で俳優の星野源（44）の冠番組、NHK「おげんさんといっしょファイナル」（後10・00）が27日に放送された。2017年の初回から大きな話題を呼び、X（旧ツイッター）の世界一も獲得。2年7カ月ぶりとなった第7弾で番組の“ファイナル”を迎え、SNS上ではロスの声が続出した。最後の生放送を迎えた、2017年から不定期放送されてきた“伝説”の音楽バラエティー番組。星野のキャリア初となる冠番組で、星野扮する「おげんさん」