〈今日西松屋行ったらハサミかなんかで服ズタズタにされてて恐怖だった…（中略）子供いっぱいいるのに怖すぎる〉--夏休みを迎えた7月末、ズタズタになった服の写真とともに、SNSのThreadsにこのような投稿がされた。【写真を見る】ズタズタになったベビー服が並んだ店内。不審者がフラフラしていたという報告も株式会社西松屋チェーンが運営する「西松屋」は、ベビー服や子供服、マタニティ服などを豊富に取りそろえる専門店だ