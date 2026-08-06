出資者への分配金支払いが停止し、集団返還訴訟を起こされている不動産ファンド「みんなで大家さん」が、債務超過であることが分かりました。 【写真を見る】不動産ファンド「みんなで大家さん」が約2881億円の債務超過分配金の支払い停止めぐり出資者約2500人が集団訴訟中運営会社を監督する大阪府が調査 「みんなで大家さん」の債務超過は、運営する大阪の不動産会社が今月5日に公表した決算公告で明らかになりました。