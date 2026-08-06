イラン外務省は、ホルムズ海峡の新航路をめぐるオマーンとの協議について、「共同声明の策定が最終段階に入る」と述べ、交渉が大詰めを迎えているとの認識を示しました。イラン外務省のバガイ報道官は5日、ホルムズ海峡の新たな航路の設定に向けて2か月にわたり続けられてきたオマーンとの協議について、「共同声明の策定が最終段階に入る」と述べました。AP通信が複数の関係者の話として報じたところによりますと、イランの最高指