歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。意外なママ友を告白した。「ぽいぽいトーク」のコーナーで、きゃりーと大親友という加藤諒に「テレビで見せないきゃりーの素顔知ってるっぽい」というイメージを向けられ、○を挙げた。加藤は「子育ての相手は小籔千豊」と明かした。「“ママ友”みたいな感じで、悩みがあったとき連絡してて」と説明。きゃりーは「そうなんです