イギリス政府の研究機関は、テスト中のAIが勝手にIDを偽造し実在の人物を騙してサイバー攻撃を試みたなどとする報告書を公表しました。【映像】公表されたAIセキュリティー研究所の報告書イギリス政府のAISI＝AIセキュリティー研究所が4日に公表した報告書によりますと、勝手な行動が確認されたのはアンソロピック社のミュトス5とオープンAI社のGPT-5.6 Solです。テスト中に偽のIDを作って外部の実在の人物を騙して承認させソ