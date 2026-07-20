《あのまま終わってほしかった》《リメイクしないでほしかった》《薫さんが40代で亡くなっていたなんて知りたくなかった》【結果一覧】「リメイクしないでほしい」ドラマランキングTOP5いずれもドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の感想コメント。オリジナル版の武田鉄矢や田中律子など当時のキャストが再集結したものの、肝心のヒロイン・薫を演じた浅野温子が登場しなかったことを残念に思う視聴者が多かった。「