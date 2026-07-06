交際報道なし、におわせゼロ、ノーマークの組み合わせ─。【結果一覧】「女性たちを驚かせた」衝撃婚ランキングTOP5（令和編）今年の元日に結婚を発表した長澤まさみと映画監督や、神尾楓珠と平手友梨奈などまさかのカップルが今どきの主流？そこで、週刊女性は令和の女性たちを驚かせた有名人の結婚発表を1000人にアンケート。時代による傾向の違いはあるのだろうか。なぜこの2人が!?5位は堂本剛と百田夏菜子「アイドル同士