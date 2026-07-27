ソープランド街、ホームレスが数多く暮らす河川敷、日雇い労働者の街、かつて"売春島"と呼ばれた島、在日コリアンの集落――。これまでテレビが光を当ててこなかった場所に、ディレクターがたった一人で小さなカメラを携えて通い続ける。そんな取材スタイルのドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』（CBCテレビ）がにわかに注目を集めている。ローカル局の深夜番組でありながら、ネット配信を皮切りに、日本民間放送連盟賞