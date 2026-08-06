「物価高騰でも、給料は上がらず、子どもたちは食べ盛りなのに、お腹一杯食べさせてあげれずにいます」「今まで買えていたものや食材が今では高すぎて手が出ません」「満足に食べられず、心が貧しくなりそうです」 子ども支援活動を行う国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」が行った実態調査の自由記述欄に、全国の経済的困窮子育て世帯から、家計の苦しさを訴える声が多く寄せられた。 同調査からは、経済的困窮子育て世