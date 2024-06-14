今や、"狩りゲー"としてのジャンルを確立した「モンスターハンター」。大剣やハンマー、ボウガンなどのさまざまな武器を駆使し、仲間と協力してモンスターを狩猟するというコンセプトが人気のゲームシリーズだ。【画像】第1作目の「モンスターハンター」このシリーズの第1作目が発売されたのは2004年3月。2024年で20周年を迎え、全世界で累計販売本数1億本を突破した本作はゲームとしての進化はもちろんのこと、テーマパークや地方