【ソニー×TSMC合弁検討】ブリヂストン新竹工場が閉鎖、551人解雇へ【週刊台湾ビジネスニュース】【2026/05/18号】

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾の市場動向や産業情報を配信するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市、代表：吉本康志）は、台湾の最新ビジネス情報をお届けする「週刊台湾ビジネスニュース」は、2026年5月18日号にて、ソニーとTSMCによる次世代イメージセンサーの合弁検討のニュースをはじめ、ブリヂストン台湾による唯一の生産拠点閉鎖という大きな事業再編、アトレと台湾蔦屋の業務提携、そして新たな日台間のフェリー就航や日台エンタメ交流など、台湾の「今」を知る上で欠かせない重要ニュースを網羅しています。

【ハイライト】

■ソニーとTSMCによる次世代イメージセンサーの合弁検討

ソニーグループの半導体子会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ（SSS）は8日、ファウンドリー最大手の台湾積体電路製造（TSMC）と次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結しました。新設する合弁会社は日本政府からの支援を前提とし、ソニーが過半数を出資する予定です。熊本県合志市の新工場へのライン構築検討のほか、車載やロボティクスなどのフィジカルAI（物理AI）応用分野での新たな機会探索も進めます。

■今週の注目ビジネス・経済トピックス

１.【自動車】ブリヂストン台湾、唯一の生産拠点・新竹工場を閉鎖へ

タイヤ大手、台湾普利司通（ブリヂストン台湾）は11日、台湾で唯一の生産拠点である新竹工場の生産を終了すると発表しました。これに伴い、従業員551人（台湾籍360人、外国籍191人）の解雇を予定しています。今後はグローバル戦略に基づき、台湾事業を販売とサービスに特化させ、ラジアルタイヤなどの高級品は日本から、その他は海外の自社工場から輸入する方針です。

２.【流通・小売】アトレと台湾蔦屋が提携、日台の商品・文化交流を推進

JR東日本グループの駅ビル開発・運営会社アトレの台湾現地法人と、台湾でTSUTAYA BOOKSTOREを展開する台湾蔦屋は14日、業務提携の覚書を締結しました。双方の店舗を活用して日台の商品・文化交流を進める計画です。また台湾蔦屋は16日、海外初の直営店となる「松菸店」（台湾13号店）を台北市信義区の松山文創園区にオープンしました。

３. 【エンタメ】ミュージカル『魔女の宅急便』、7月に台北・台中で世界初演

ミュージカル『魔女の宅急便』のシンフォニック新制作版が、7月に台湾で世界初演されます。7月10日～19日に国家戯劇院（台北市）、7月24日～8月2日に台中国家歌劇院（台中市）で上演予定です。東京都内で行われた製作発表では、原作者の角野栄子氏が「まずは台湾の方たちに愛していただきたい」と喜びを語り、脚本・演出の岸本功喜氏も「デジタルでは届かない生のエネルギーを最大化してお届けする」と意気込みを述べました。

▼補足解説は、以下の動画でもご覧いただけます▼

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＜会社概要＞

企業名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売

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