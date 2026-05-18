“二刀流外食”戦略で外食の常識を覆す店舗運営モデル改革へ　当初年内30店舗目標から3倍以上となる年内100店舗体制を目指す

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川島賢、以下「当社」）が運営する「油そば総本店」は、「壱角家」および系列店舗の店舗網を活用した複合型ハイブリッド店舗としての展開をさらに加速いたします。

当社はこれまで、「油そば総本店」の導入店舗数について、年内30店舗、1年で100店舗とすることを目指してまいりました。このたび、4月・5月に先行してリニューアルオープンした店舗の堅調な滑り出しを受け、当初年内30店舗としていた目標を、3倍以上となる年内100店舗体制へ上方修正し、展開スピードをさらに加速いたします。

当社では、駅近・繁華街立地にある既存店舗の立地、設備、オペレーション基盤を活用しながら、「壱角家」に「油そば総本店」の商品・看板を加える複合型ハイブリッド店舗の展開を「二刀流外食」戦略と位置づけています。既存店舗の資産を生かすことで、新規出店と比較して初期投資を抑え、短期間での展開と収益性向上に寄与しやすい店舗モデルを構築いたします。

■「二刀流外食」戦略について

当社の「二刀流外食」戦略は、既存の駅近一等地にある「壱角家」店舗が持つ駅近・繁華街立地、厨房設備、人員体制、運営ノウハウを活用しながら、「油そば総本店」を導入することで、1つの店舗に2つのブランド接点を生み出す取り組みです。既存店舗の固定費構造を活用することで、家賃や人件費などの固定費は「壱角家」業態の中で吸収することで、追加導入される「油そば総本店」の売上は、原材料を除いた粗利がほぼ営業利益となる構造となります。

これにより、新規出店に伴う大規模な初期投資や保証金を抑えながら、既存店舗への看板・商品導入を中心に展開することで、スピード感のある店舗拡大と投資効率の向上し、一都三県駅前を中心としわずか約１ヶ月半で30店舗体制を目標とします。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、豊富なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 211店舗(内 FC34店舗) ※ 2026年4月28日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/