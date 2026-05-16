HafH（ハフ）、新機能としてAIアシスタント「ハフィー」を追加

株式会社KabuK Style

株式会社KabuK Style（本社：東京都中央区、代表取締役：砂田憲治、以下「KabuK Style」）が提供するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、新機能として旅のAIアシスタント『ハフィー』を2026年5月16日より提供開始しました。ユーザーは「ペットと泊まれるホテル」「子供と添い寝できるホテル」「新千歳空港からアクセスの良いホテル」といった自然な言葉で話しかけるだけで、ホテルの提案をチャット検索機能の旅のAIアシスタント『ハフィー』が行います。なお公式LINE上で旅行相談ができるAIサービス「ハフっち」は『ハフィー』リリースに伴い提供終了しました。

◼︎チャット検索機能の特徴

AIアシスタント「ハフィー」は、従来の価格・設備・立地といった構造化データに加え、旅行者によるストーリーなどの体験UGCをAIが解析。セマンティック検索技術により、“犬と泊まりやすかった”“子供が水族館で喜んだ”といった、これまで検索できなかった旅の文脈や体験価値を検索可能にしました。

自然な会話でホテルを検索

「子どもと行ける沖縄のリゾート」「一人でも泊まれるビジネスホテル、大阪で」など、日常会話の言葉で条件を伝えるだけで、ハフィーが最適なホテルを提案します。

1万件以上のストーリーを学習

HafH(ハフ）のストーリーは、会員の皆さまが旅先での体験や宿泊施設の魅力をシェアするための機能です。これまでも1万件以上を超える多くのストーリーが日々投稿されてきましたが、それらをハフィーが学習し、対話できるようになっています。

2026年4月24日にリリースしたストーリータグ機能は、AIがストーリーの内容を解析し、「朝食」「添い寝」「温泉」「一人旅」といったタグを自動で付与する機能もリリースしました。

2026年4月24日リリース情報：https://www.hafh.com/topics/26581

◼︎エンジニアコメント

今回の「ハフィー」は、単なる検索ではなく、“旅の相談相手”として自然に会話できる体験を目指して開発しました。 ユーザーがまだ行き先を決めていない段階でも、「温泉でゆっくりしたい」「海を見ながら過ごしたい」といった曖昧な気持ちから旅先を一緒に整理し、提案できる点が特徴です。開発では、LLMを活用した会話設計だけでなく、地図UIやホテルデータとの連携にも力を入れ、“旅のイメージが自然に広がっていく体験”を重視しました。AIらしさを前面に出すのではなく、「誰かに旅行相談をしているような感覚」で使っていただけるよう、会話のテンポや提案の自然さまで細かく調整しています。まだ進化の途中ですが、ユーザーのみなさんの旅のきっかけを増やせるサービスに育てていきたいと思っています。

「自然に囲まれて静かに過ごせる宿」のような曖昧な言葉を、AIが意味として理解しHafHのデータベースから最適な一軒を引き当てる──この体験を成立させるため、自然言語の意図解釈・意味ベースの宿検索・会話の中で運命の一軒に出会える仕組みを一から設計しました。条件を絞り込む検索ではなく、話すうちに旅先が決まっていく。ハフィーがその第一歩になればと願っています。

◼︎株式会社KabuK Style



「HafH（ハフ：Home away from Home）」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができる “つみたて旅行サービス”です。 2026年3月末時点で、国内外130カ国、1,900都市以上、20,000施設（ラグジュアリーホテルから旅館、ゲストハウスまで）の利用が可能です。https://www.hafh.com



◆ HafH公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/hafhglobal/

◆ HafH公式Xアカウント

https://twitter.com/HafHtheWorld



<会社概要>

社名：株式会社 KabuK Style

代表：代表取締役 砂田憲治

創業：2019年1月8日（設立 2018年2月5日）2019年4月1日 サービス開始

事業内容：つみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」の運営、旅行業

旅行業登録番号：観光庁長官登録旅行業 第2144号（第1種旅行業）

所属：一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会（IATA）公認代理店