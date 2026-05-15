【ココマイスター】ダブルウッドシリーズ新作「クラシカルミニダレス」が新発売。ヌバックレザーで魅せる絶品の仕立て

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作「ダブルウッド クラシカルミニダレス」を2026年5月15日（金）より発売いたしました。価格は180,000 円（税込）。

カラーバリエーション

ロイヤルブルー

英国を感じさせるロイヤルブルー。伝統と威信、永い歴史の中で積み重ねられてきたモノを感じさせてくれる、とても深いブルーが魅力的です。

ブリティッシュスカイ

イギリスの空をイメージしたブリティッシュスカイです。雲が厚くかかる、曇りの日が多いイギリスならではの空色を表現したお洒落なカラーです。

カンブリアグリーン

英国ならではの深い緑色です。薄い緑から深みのあるグリーンまで、様々な緑色がカンブリアでは風になびき揺れています。情緒あふれる深いグリーンです。

オーセンティック

THE伝統というカラーのオーセンティック。正統派な色味は、色は明るいですが軽めのフォーマルさを感じさせてくれます。上質さと上品さが際立ちます。

ヴィンテージブラック

英国クラシカルなヴィンテージブラックカラー。オークバークレザーもブラック色で統一したシックでお洒落な色味。上品かつ深みのある色味をスペインヌバックレザーで実現しました。圧倒的な洒落感が魅了します。

ディテール

洗練されたフォルム。錠前が魅力的なデザインです。鍵穴部分を下にずらすことでロックが外れます。内装は高級感と清潔感のあるイタリア産リモンタ生地を採用しています。ダレス口になっており中身を見渡しやすい設計。背面にはお手持ちのスマートフォンを入れるのにも便利なスペースが用意されています。ファスナーで気軽に開け閉めできます。内装にもファスナーポケットが付いており、キーケースなどを入れるのにも便利です。

ココマイスターオリジナルスペイン原皮のヌバックレザー

スペイン産の原皮を使用したスペインヌバックレザーです。フランス南部（スペイン近く）にあるタンナーで鞣され生産されていますので、原産国はフランス産となります。生後18ヶ月のBULLの原皮を使用しています。BULLは雌牛で美しくしなやかな質感に仕上がるのが魅力です。クロム鞣し、染料仕上げ、ヌバック加工に独自の加工を施しており、ヌバックは使用することで経年変化が起こる様に仕上げられています。それでいて、革のハリ感は長く保たれます。表面のシボ感は革本来のもので同じ表情が２つとないのが特徴です。革を鞣す際に、丸型のドラムではなく四角型のドラム（タイコ）を使用することで、美しいシボ感を実現しています。ヌバックレザーなのに、天然皮革という実感も楽しめ、経年変化するのも魅力ポイントです。

イタリア名門リモンタ社世界基準のテキスタイル

イタリア・リモンタ社が手掛ける上質なテキスタイル。高密度に織り上げられた生地は、耐久性・艶・質感のバランスに優れ、世界のラグジュアリーメゾンにも採用される完成度を誇ります。

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。

・公式サイト https://cocomeister.jp

・財布小物 https://cocomeister.jp/pages/wallet-small

・かばん鞄 https://cocomeister.jp/pages/bags

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-ginza

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-shinsaibashi

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-kobe