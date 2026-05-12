医師スポットワーク採用「カイテクドクター」提供開始

カイテク株式会社

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史）は、医師向けスポットワーク採用プラットフォーム「カイテクドクター」の提供を2026年5月12日より開始します。看護・介護・薬剤師領域で登録ワーカー約113万人・導入事業所2.4万カ所超※1のネットワークを6年以上運営してきた当社が、その基盤を医師領域に拡張するものです。1日単位のスポット勤務から常勤・定期非常勤への切り替えまでを一気通貫で支援し、初期費用・月額固定費は0円、スポットから常勤・定期非常勤への紹介手数料も0円とすることで、医療機関の採用コストとミスマッチリスクの双方を低減します。

※1 2026年4月時点の介護・看護版「カイテク」累計登録ワーカー数および累計導入事業所数

「カイテクドクター」について

「カイテクドクター」は、医療機関と医師を1日単位（直接雇用）でマッチングする職業紹介型の採用プラットフォームです。クリニックの外来・健診・当直などの人員ニーズに対し、医師がアプリから検索・応募し最短即日で勤務が確定します。出退勤はQRコード、給与は当社が立替払いするため、医療機関側の労務・経理事務を大幅に削減します。

提供開始の背景

医師の働き方改革（2024年4月施行）以降、医療機関では外部医師の活用ニーズが拡大しています。一方で、2026年3月に日本医師会・四病院団体協議会が公表したワーキンググループ報告書※2では、医師紹介手数料の高額化や紹介経由採用の早期離職といった課題が指摘され、成果型に近い採用フローへの転換が業界の関心事となっています。

「カイテクドクター」は、実際にスポットで一緒に働いた医師を、相性が合えば追加手数料なしで常勤・定期非常勤に切り替えられる仕組みを提供することで、この課題に対する実用的な選択肢を提示します。

※2 出典：日本医師会・四病院団体協議会「有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書」（2026年3月）

「カイテクドクター」3つの特徴

1. 最短即日マッチング、求人出稿3分

医療機関は日付とテンプレートを選ぶだけで約3分で求人を出稿でき、面接・電話連絡は不要です。独自のノウハウやシステムによりミスマッチを低減します。医師はアプリから条件を絞り込みワンタップで応募、最短即日で勤務が確定します。

2. 初期費用・月額固定費0円の従量課金

システム利用料は給与＋交通費の20%のみ。初期費用・月額固定費は一切かかりません。雇用契約書の発行・出退勤記録・給与立替・源泉徴収・賃金台帳の発行までシステムで自動化し、スポット医師活用に伴う事務工数を最小化します。

3. スポット → 常勤・定期非常勤への紹介手数料0円

スポット勤務を通じて医師のスキル・人柄・現場との相性を事前に確認したうえで、常勤・定期非常勤への雇用切り替えを希望される場合、追加の紹介手数料はいただきません（一般的な医師人材紹介サービスの手数料水準は想定年収の20～30%※3）。試してから採用するフローにより、ミスマッチによる早期離職リスクを構造的に低減します。

※3 当社調べ。2026年4月時点。

今後の展望

「カイテクドクター」は、2026年5月より関東圏を中心に、βテストを開始します。βテストで得られたフィードバックをもとに、巡回健診・日当直対応などの機能を順次拡充し、2027年内に全国展開を目指します。介護・看護・薬剤師領域で実績のある「スポットワーク × 長期雇用転換」のモデルを広げ、医師の柔軟な働き方と医療過疎地を含む医療機関の人員確保を支援してまいります。

関連リンク

【note】医師の"埋蔵時間"をゼロに。『カイテクドクター』始動、代表・武藤が語る事業の原点(https://note.com/caitech/n/n6b61f3f0097d)

【(https://riurh.share-na2.hsforms.com/2p5zmvd7FRnS8qLvD-uXulg)医療機関向け】資料請求ページ(https://riurh.share-na2.hsforms.com/2p5zmvd7FRnS8qLvD-uXulg)

【(https://caitech.co.jp/lp/doctor/)医師向け】サービスサイト(https://caitech.co.jp/lp/doctor/)

コーポレートサイト(https://corp.caitech.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者：斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp