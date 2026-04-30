Hello!からはじまる、みなとみらいの新しい社交場。横浜シンフォステージで大人も子供も夢中になれるイベント『Hello! シンフォ』 2026年5月30日(土)、31日(日) 、6月2日(火)開催！

「Hello!」と挨拶を交わせば、ここはもっと楽しい「社交場」になる。

横浜ファンカンパニー株式会社

みなとみらいの大規模複合施設「横浜シンフォステージ」の開放的な広場を舞台に、大人も子供も、近隣で働くワーカーたちも楽しめるイベント『Hello! シンフォ』を開催いたします。

週末の5/30(土)～31(日)11:00-17:00にはご家族でくつろげる「BOOK PICNIC & MARKET」。横浜開港記念日を迎える6月2日(火)16:00-20:30には、仕事終わりにワーカー同士で乾杯と交流を楽しむ「AFTER WORK CHEERS & TALK」を開催します。

みなとみらいのこの場所が、みんなにとって「愛着が生まれる場所」になってほしい。近隣企業や地元の飲食店、そして横浜を拠点とする作家の皆さんと共に、この新しい社交場を育んでいきたい。そんな思いで、このイベントを始めます。

【5/30(土)～31(日)】「Hello! シンフォ -BOOK PICNIC & MARKET-」

会場：横浜シンフォステージ 広場 ゲートプラザ(1F)会場：横浜シンフォステージ 広場 グランモールプラザ(2F)

週末は、レジャーシートの上で本を読んだり、ローカルフードやクラフトビールを味わいながら皆でピクニックを楽しみませんか。会場には、移動式本屋「BOOK TRUCK」をはじめ、絵本やアーティストが手がけるZINEまで、さまざまな形の本屋さんが集まります。また、横浜を拠点とする作家による彩り豊かなマーケットや似顔絵屋さん、近隣企業による子供向けワークショップも同時開催！

『Hello! シンフォ -BOOK PICNIC & MARKET-』概要

名称 ：Hello! シンフォ -Book Picnic & Market-

日程 ：2026年5月30日（土）、31日（日）

時間 ：11:00-17:00

入場料 ：無料

会場 ：横浜シンフォステージ 広場 ゲートプラザ(1F)、グランモールプラザ(2F)

住所 ：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

みなとみらい線「新高島駅」3番・4番出口から徒歩1分

主催 ：横浜シンフォステージ管理組合

企画運営：横浜ファンカンパニー株式会社

▼会場へのアクセスはこちらよりご確認ください！

https://www.yokohama-symphostage.com/access

▼最新情報は公式Instagramより発信！

https://www.instagram.com/hello_sympho/

出店者ご紹介

■ゲートプラザ会場(1F)【飲食ブース】

・VANILLABEANS (チョコレートドリンク)

・hidamari (フルーツ飴、かき氷、チョコバナナ)

・横浜ビール(クラフトビール)

・カーゴビアバイク(クラフトビール) ※5/31(日)限定出店

・スパイスワゴン (スパイスカレー、ドリンク)

・オムキッチン (濃厚な卵を使ったオムライス)

・FarmDeli &Bar by ヨコハマベジメイト(地元有機農家の野菜で作る創作おにぎりと果物の焼き菓子)

・BLONDIE BLONDE (ビールに合うおつまみ) ※5/30(土)限定出店

・ラファリーヌ奥田

・Sandwich Funday(グリルサンド)

・星製粉所 BAKE LAB (米粉のキャロットケーキ)

・THE BOTTLE STORE (横浜・神奈川の素材にこだわったクラフト瓶詰め料理) ※物販

【本と雑貨】

・BOOK TRUCK(移動本屋)

・旅する絵本屋さん(絵本)

・Art Center NEW / 一般社団法人Ongoing(ZINE、オリジナルグッズ)

・Coyote Books(ZINE)

・ルンルンテキスタイル(布小物)

・いといゆき(雑貨・1分にがおえ）

・2416MARKET(神奈川拠点の作家によるグッズ)

・A By Courio-City(モルト袋をアップサイクルしたアイテム)

・about your city(カーゴバイクをカスタマイズした居場所づくり)

左下写真撮影(ルンルンテキスタイル)：YOICHI TSUNODA

【子供向けワークショップ・展示】

・無印良品 Ｃｏｌｅｔｔｅ・Ｍａｒｅみなとみらい(端材を活用したバードコール作りWS、無印良品の衣服回収) ※5/30(土)限定出店

・横浜エクセレンス(バスケットボール シュートチャレンジ) ※5/30(土)限定出店

・横浜高速鉄道株式会社 ※5/30(土)限定出店

・株式会社kitafuku・クラフトビールペーパー(父の日ギフト作りWS)

・KENTA AOKI(巨大塗り絵キャンバスアートWS)

・福島直樹(写真家による出張写真館)

・tete(カスタムオーダーのアップサイクル体験)

・神奈川大学 ホップ栽培プロジェクト(取り組み紹介・ビール試飲)

・LEALIAN(多機能型ポータブル蓄電池「Battery Container」提供)

■グランモールプラザ会場 (2F)

【デンマーク式じてんしゃゲーム presented by クリオシティ 】

横浜のメッセンジャー会社「クリオシティ」による『デンマーク式じてんしゃゲーム』を開催！

『デンマーク式じてんしゃゲーム』とは、ヨーロッパの中でも自転車先進国として知られる、デンマークのサイクリスト連盟が開発した子ども向け自転車教育プログラムです。「遊びながら学ぶ」をコンセプトに、キックバイク（ペダル無し自転車）を用いて、ゲームを楽しみながらバランス感覚・運転スキル・協調性・危機回避能力などを身につけます。会場ではヘルメットブランド「bern（バーン）」の着用体験と販売も同時開催します。

【概要】

日程 ： 2026年5月30日（土）・31日（日）

時間 ： １.12:00～ ２.13:00～ ３.15:00～ ４.16:00～

※各回 45分

※両日とも同じスケジュールで実施いたします。

場所 ： グランモールプラザ（2F）

対象年齢 ： 3歳～5歳のお子様

参加費 ： 1,500円(税込)

車両とヘルメット： 無料レンタルあり。持ち込みOK。

申し込み ： https://forms.gle/UFv9Uu6qAS7d4VP49

※お申し込みURLより、詳細な注意事項をご一読のうえご予約ください。

※当日受付の枠もご用意しておりますが、定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。

会場を彩る、心地よい音楽と新しいマーケットカルチャー

・カーゴバイクマーケットエリアを展開

カーゴバイクとは、もともと荷物を運ぶために設計された自転車で、近年ヨーロッパを中心に注目が高まっています。今回のイベントでは、横浜のメッセンジャー会社「クリオシティ」のサポートを受けながら、カーゴバイクを什器として活用した出店ブースを展開します。横浜発の新たなカルチャーを生む「カーゴバイクマーケット」をお楽しみにどうぞ。

カーゴバイクマーケットエリア出店者：

A By Courio-City / about your city / Sandwich Funday / ラファリーヌ奥田 / 横浜ファンカンパニー / BLONDIE BLONDE

・Vegetable Record(https://www.vegetablerecord.com/) による音楽演出

「音楽の新しい楽しみ方・価値観を創る」をコンセプトに掲げる音楽レーベル「ベジタブルレコード」が、会場の心地よい音楽を演出します。

【6/2(火)】「Hello! シンフォ -AFTER WORK CHEERS & TALK- 」

横浜開港記念日を迎える6月2日(火)16:00～20:30は、近隣オフィスワーカーのための新たな社交場として「Hello! シンフォ -AFTER WORK CHEERS & TALK- 」を横浜シンフォステージのグランモールプラザ(2F)にて開催します。地元のクラフトビールで乾杯したり、トークセッションに耳を傾けたり。遊び心あふれる空間で、肩書きを越えたワーカー同士のワクワクする時間をお楽しみください。

『Hello! シンフォ -AFTER WORK CHEERS & TALK- 』概要

写真はイメージです写真はイメージです

名称 ：Hello! シンフォ -AFTER WORK CHEERS & TALK-

日程 ：2026年6月2日（火）横浜開港記念日

時間 ：16:00-20:30

入場料 ：無料

会場 ：横浜シンフォステージ 広場 グランモールプラザ(2F)

住所 ：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

みなとみらい線「新高島駅」3番・4番出口から徒歩1分

主催 ：横浜シンフォステージ管理組合

企画運営：横浜ファンカンパニー株式会社

▼会場へのアクセスはこちらよりご確認ください！

https://www.yokohama-symphostage.com/access

▼最新情報は公式Instagramより発信！

https://www.instagram.com/hello_sympho/

イベントの魅力盛り沢山！

■「Playground+(https://www.green-display.co.jp/info/column/info-6979/)」で仲間と遊ぼう！

ビッグジェンガやコーンホールなどのゲームを通じて、大人が健やかに遊ぶ場を提案する「Playground+」。仕事終わりにビールを片手に遊んでみませんか。

写真はイメージです■豪華登壇者によるトークイベント開催！

【第一部】Art Center NEW トークセッション 18:00～18:30 (無料)

2025年6月1日、みなとみらい線新高島駅地下1階に誕生した芸術複合施設「Art Center NEW」が、現代アーティストの淺井裕介氏と、同施設スタッフによるトークセッションを開催いたします。

【第二部】「越境スナック ～みなとみらいのエンタメと街づくりから生まれる『共創』を語る夜～」

19:00～20:00 (無料)

横浜シンフォステージを拠点とするコワーキングスペース「chilink WORK SITE MINATOMIRAI」の人気交流イベント『越境スナック』の、出張特別編を開催します。大企業やスタートアップ、行政と民間といった垣根を越え、「みなとみらい、エンタメでどう変わる？」を切り口に、多様なプレイヤーによるクロストークセッションを展開します。また、事前お申し込みをいただいた方には、限定50名様に1ドリンクプレゼントいたします。

■横浜ビールで乾杯！

地元のクラフトビールとフード として、「横浜ビール」や「Sandwich Funday」によるグリルサンド、「STABLES」による牛バラ焼き丼などをお楽しみいただけます。地元のビールで乾杯しながらトークセッションに耳を傾ける豊かな夜をお過ごしください。

■横浜DJ Lab(AlphaTheta株式会社)による音楽体験

DJ機器メーカーAlphaTheta株式会社の公式DJスクール「横浜DJ Lab」による、DJパフォーマンスや、"DJ体験ブース"で実際にDJ機器に触れてお楽しみいただけます。

イベントを彩るキービジュアルは、いといゆきさんの描き下ろし。

『Hello! シンフォ』の世界観を表現するメインビジュアルは、横浜在住の人気イラストレーター・いといゆきさんにご担当いただきました。5月30日（土）・31日（日）の週末には、いといさんご本人がマーケットに出店し、グッズや1分似顔絵をお届けします。イベントの記念にぴったりな、オリジナルTシャツ」も販売予定ですので、ぜひご期待ください。

【会場】横浜シンフォステージ

「横浜シンフォステージ」は、横浜・みなとみらい21に位置する大規模複合施設です。「本施設を通してヒト・モノ・コトが調和・共鳴(Symphony)し、すべての来街者にとっての新たな価値を創出し、発信する舞台(Stage)を提供する」という想いを込めています。2024年3月竣工、同年5月に商業ゾーンが開業しました。みなとみらい線「新高島」駅徒歩1分、「横浜」駅からもペデストリアンデッキで雨に濡れず徒歩8分という抜群のアクセスを誇り、地上30階のウエストタワーと地上16階のイーストタワーの2棟で延床面積約183,000平方メートル を構成。オフィス、京急EXホテルみなとみらい横浜、ヤマハのブランドショップ、低層部商業ゾーン、5つのプラザによる広場空間が一体となり、訪れる人・働く人・暮らす人の交流を生み出す舞台となっています。

HP：https://www.yokohama-symphostage.com/

【企画運営】横浜ファンカンパニー株式会社

「横浜ファンカンパニー」は分野にとらわれず、ファンづくりの視点を通じてプロジェクトの企画プロデュースから現場運営、プロモーションまで手掛ける企画会社です。企業・地域・コミュニティの間に“ワクワクする関係性”を育むプロジェクトを手がけています。



会社名： 横浜ファンカンパニー株式会社

代表者： 横内勇人、工藤葵

設立日： 2024年4月23日（クラフトビールの日）

お問い合わせ(横内)： yokouchi@yokohamafuncompany.com

HP： http://yokohamafuncompany.com/