エピクロロヒドリン市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「エピクロロヒドリン市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者がより的確なビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれぞれのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
エピクロロヒドリン市場：現代材料を支える不可欠な基盤
エピクロロヒドリン（ECH）市場は、世界の化学産業において重要でありながら目立ちにくい基盤的役割を担っています。この多用途な有機塩素化合物は、エポキシ樹脂の主要原料として使用され、エポキシ樹脂は高性能コーティング、接着剤、風力タービンブレード、電子機器などに不可欠です。世界中の産業が軽量化、耐腐食性、耐久性の高い複合材料へとシフトする中で、エピクロロヒドリンの需要は着実に世界規模で拡大しています。2026年初頭時点では、市場は堅調な産業需要、バイオベース原料への戦略的転換、そして環境規制の圧力という複雑な状況の中で推移しています。
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市場規模と成長軌道
エピクロロヒドリン市場は、情報源によって数値にばらつきはあるものの、すべての分析が明確な成長傾向を示しています。世界のエピクロロヒドリン市場に関する調査レポートによると、2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年末までに市場規模は53億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は29億米ドルでした。
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、明確な優位性を示しています。この背景には、中国、日本、韓国などにおける急速な工業化、大規模なインフラ投資、そして電子機器および自動車製造拠点の集中があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348057/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
エピクロロヒドリン市場は、用途、最終用途産業、タイプに基づいて分類できる：
用途別（主要セグメント）：市場は明確にエポキシ樹脂セグメントが主導しており、2035年までに45％以上のシェアを占めると予測されている。エピクロロヒドリンはエポキシ樹脂製造に不可欠な前駆体であり、塗料、ワニス、電気用ラミネート、構造用複合材に使用される。その他の用途には、合成グリセリン、水処理薬品、医薬品が含まれる。
最終用途産業別：塗料・コーティング分野が大きなシェアを占めており、優れた耐薬品性と耐久性を持つエポキシ樹脂が使用されている。その他の主要分野には、自動車（軽量部品）、建設（床材やグラウト）、風力エネルギー（タービンブレード）、電子機器（回路基板封止材）がある。
タイプ別：市場は主に、プロピレン由来の石油系エピクロロヒドリンと、グリセリン由来で急成長している有機／バイオベースエピクロロヒドリンに分類される。
成長の主要要因
高性能エポキシ樹脂の需要拡大
ECH市場の主な原動力は、エポキシ樹脂に対する世界的な需要の増加である。自動車分野では、電気自動車やハイブリッド車への移行により、燃費効率やバッテリー航続距離を向上させる軽量複合材としてエポキシの利用が拡大している。建設分野では、エポキシ系塗料やワニスが、加熱硬化型コーティングと比較してエネルギー消費が少なく環境負荷が低いことから好まれている。2025年までに、建設分野だけで405キロトン以上の追加需要が見込まれている。
エピクロロヒドリン市場：現代材料を支える不可欠な基盤
エピクロロヒドリン（ECH）市場は、世界の化学産業において重要でありながら目立ちにくい基盤的役割を担っています。この多用途な有機塩素化合物は、エポキシ樹脂の主要原料として使用され、エポキシ樹脂は高性能コーティング、接着剤、風力タービンブレード、電子機器などに不可欠です。世界中の産業が軽量化、耐腐食性、耐久性の高い複合材料へとシフトする中で、エピクロロヒドリンの需要は着実に世界規模で拡大しています。2026年初頭時点では、市場は堅調な産業需要、バイオベース原料への戦略的転換、そして環境規制の圧力という複雑な状況の中で推移しています。
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市場規模と成長軌道
エピクロロヒドリン市場は、情報源によって数値にばらつきはあるものの、すべての分析が明確な成長傾向を示しています。世界のエピクロロヒドリン市場に関する調査レポートによると、2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長し、2035年末までに市場規模は53億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は29億米ドルでした。
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、明確な優位性を示しています。この背景には、中国、日本、韓国などにおける急速な工業化、大規模なインフラ投資、そして電子機器および自動車製造拠点の集中があります。
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市場セグメンテーション
エピクロロヒドリン市場は、用途、最終用途産業、タイプに基づいて分類できる：
用途別（主要セグメント）：市場は明確にエポキシ樹脂セグメントが主導しており、2035年までに45％以上のシェアを占めると予測されている。エピクロロヒドリンはエポキシ樹脂製造に不可欠な前駆体であり、塗料、ワニス、電気用ラミネート、構造用複合材に使用される。その他の用途には、合成グリセリン、水処理薬品、医薬品が含まれる。
最終用途産業別：塗料・コーティング分野が大きなシェアを占めており、優れた耐薬品性と耐久性を持つエポキシ樹脂が使用されている。その他の主要分野には、自動車（軽量部品）、建設（床材やグラウト）、風力エネルギー（タービンブレード）、電子機器（回路基板封止材）がある。
タイプ別：市場は主に、プロピレン由来の石油系エピクロロヒドリンと、グリセリン由来で急成長している有機／バイオベースエピクロロヒドリンに分類される。
成長の主要要因
高性能エポキシ樹脂の需要拡大
ECH市場の主な原動力は、エポキシ樹脂に対する世界的な需要の増加である。自動車分野では、電気自動車やハイブリッド車への移行により、燃費効率やバッテリー航続距離を向上させる軽量複合材としてエポキシの利用が拡大している。建設分野では、エポキシ系塗料やワニスが、加熱硬化型コーティングと比較してエネルギー消費が少なく環境負荷が低いことから好まれている。2025年までに、建設分野だけで405キロトン以上の追加需要が見込まれている。