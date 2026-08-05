猛暑が続く今、相手に不快感を与えない“クールビズの正解”は何か。エグゼクティブスタイリストの長友妙子さんは「この時期はTシャツやポロシャツを着ている方も多いが“残念な着こなし”になっていることが少なくない。ぜひアイテム選びの基本を知ってほしい」という--。

■夏らしいが“残念すぎる“着こなし

梅雨も明け、本格的な暑さが到来しました。夏のビジネスシーンを涼やかに乗り切るため、クールビズならではのアイテムである「Tシャツ」や「ポロシャツ」を着用されている方が多いと思います。

しかしこれらのアイテムは、一歩間違えるとビジネスシーンにそぐわない着こなしになってしまいます。まずは“残念な着こなし”の例から紹介しましょう。

薄手のTシャツ

近年、ジャケットにTシャツを合わせるスタイルが市民権を得てきました。しかしクールビズではジャケットをあまり着用しないため、Tシャツ1枚でオフィスにいるというのは、相当なファッションテクニックと体型への自信がないと成立しません。

薄手のTシャツは、1枚だと身体のラインが出やすいアイテムです。部屋着に見えてしまうこともあります。

薄手のTシャツを1枚で着るのはNG（画像＝プレジデントオンライン編集部にてAdobe Fireflyで作成）

また、首元が開いたVネックのTシャツを着て、ペンダントを覗かせている方もたまに見かけますが、ビジネスシーンでは露出をできるだけ少なくするのがマナーです。Vネックは下着っぽさも強調されるため、着ないほうが無難です。

ゴルフ用のポロシャツ

クールビズではポロシャツが解禁されます。しかし、ゴルフウェアでは定番の鹿(か)の子素材のざっくりしたポロシャツを着てはいないでしょうか。

こうしたポロシャツは着丈が長く、裾を外に出すとだらしなく見えます。また、襟が寝てしまうため「休日のお父さん」に見えてしまうのが難点です。

リネン100％のシャツ

リネン（麻）は通気性がよくて涼しいのですが、扱う難易度が高い素材です。夕方になる頃には、汗と相まってシャツがヨレヨレになってしまいがちです。

休日のプライベートシーンで着る分には、シワも“風合い”として素敵に見えますが、オフィスでは「アイロンをかけていない、くたびれた服を着ている人」に見えます。

では、こうしたアイテムをかっこよく着こなすためにはどうしたらいいのでしょうか。

■かっこよいTシャツの着こなし方

まずTシャツをビジネスシーンで着る際は、透けない程度のしっかりとした厚みがあり、首まわりがフィットしている無地のTシャツを選びましょう。たまに、胸元にワンポイントのあるデザインのTシャツを着ている方もいますが、“カジュアル感”が出てしまうため、ビジネスシーンではNGです。

色はホワイトかネイビーがベストです。要注意なのはグレー。脇汗が目立ってしまうカラーのため、できれば避けたほうが無難です。

Tシャツ1枚でもスマートな着こなし（画像＝プレジデントオンライン編集部にてAdobe Fireflyで作成）

クルーネックでも、襟ぐりが広いものはルーズにみえがちです。最近は、各メーカーから「ビジネスTシャツ」と銘打った商品が登場しています。これらは首元が締まっていて生地の厚いものが多いので、ビジネスシーンで活用できるでしょう。

お手本になるのは、ハリウッドセレブが絶大な信頼を寄せる「プレミアムカットソー」を扱う「three dots（スリードッツ）」のカットソーです。このカットソーは抜群のフィット感と素材感が魅力で、とても着やすいのが特徴です。

価格帯は2万円前後なので、少し背伸びした買い物になるかもしれません。路面店だけでなく、BEAMSやバーニーズニューヨークといったセレクトショップでも扱っています。まずは、素材を確かめてみるのもよいでしょう。オンラインショップでの購入も可能です。

■ポロシャツは英国御用達ブランドをお手本に

ビジネスシーンでポロシャツを取り入れるなら、台襟がついているものを選んでください。襟の後ろがシャツのように少し立ち上がっているデザインです。最近では「ビズポロ」と呼ばれるYシャツ型ポロシャツもおすすめです。カラーはホワイト、ブルー、ネイビーがよいでしょう。

ポロシャツ選びのお手本は、英国王室御用達のニットブランド「JOHN SMEDLEY（ジョンスメドレー）」のポロシャツです。最高級のシーアイランドコットン（海島綿）が使われており、ハイゲージ生地がとても上品です。スポーツウェアのポロシャツとは一線を画す美しさで、涼しく、そして知的に見えます。

ジョンスメドレーのポロシャツは、伊勢丹などの百貨店や、バーニーズニューヨークなどのセレクトショップで販売されています。1枚4万〜5万円とやや高めなので手が出しにくいかもしれませんが、見て触っただけでも、どのような質感や見た目のポロシャツを選べばいいのかが分かるでしょう。

■パンツは素材とシルエットに注意

せっかく上品なTシャツやポロシャツを着たとしても、おじさんっぽいチノパンを合わせていたら台無しです。

チノパンはアメリカの軍服に由来していると言われ、アメリカンカジュアルの部類に入ります。より洗練されたクールビズを目指すなら、涼しげなホワイトやネイビーのコットンパンツを合わせましょう。

チノパンのコーディネート例（画像＝プレジデントオンライン編集部にてAdobe Fireflyで作成）

近年はユニクロや鎌倉シャツなどから薄手のコットンパンツや機能性の高い生地のボトムスが発売されていますので、ぜひ手に取って選んでみてください。

シルエットはややゆとりがあるのがおすすめです。あまりにピッタリとしていると、インナーの形が見えてしまいます。とはいえ、ツータックパンツだとトレンド感が出すぎてしまいますので、ワンタックパンツが良いでしょう。

ぜひ、快適かつ肩の力を抜いた「エフォートレス」な着こなしを目指してアイテムを選び、暑い夏を乗り切ってください。

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長友 妙子（ながとも・たえこ）

ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト

1983年、スタイリストデビュー。「流行通信」でディレクション＆スタイリングを担当。竹内まりや本人からCDジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、芸能界からの依頼が殺到。その後、『CLASSY.』（光文社）、『Precious』（小学館）、『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当。テレビ・CM・広告・イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。2021年に共著『繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール』（光文社）出版。2022年より「長友スタイル〜ビジネスが成功する着こなし〜」講座をスタート。2026年『信頼を着る』（三笠書房）出版。

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（ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト 長友 妙子）