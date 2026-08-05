NHKは番組出演者から職員が性被害を受けたと明らかにし、職員への対応が不適切だったとして謝罪しました。NHK山名啓雄メディア総局長「まず何よりも業務に関連して、職員が性被害を受けたこと自体が痛恨の出来事であります。さらに、その後の協会の対応によってこの職員に対し、さらなる負担を与え、復職まで時間を要するなど、キャリアに大きな影響を与えたことを重く受け止めている」NHKの発表によりますと、職員Aさんは番組の