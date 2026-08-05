熊本地震から1週間。鈴木紗理奈が、被災地への旅行を呼び掛けたことが賛否を呼んでいる。「鈴木さんが発言したのは8月4日放送『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）です。県内で8000人超が避難生活を余儀なくされる中、この日は震度6強を観測した宇土市から生中継。猛暑の中、倒れた家具をボランティアと片付ける夫婦が、断水や車中泊など過酷な避難生活を涙ながらに語っていました」（芸能記者）中継を見守っていた鈴木は、