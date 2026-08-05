人気グラビアアイドルの伊織もえが5日、自身のXを更新し、最新ショットを投稿すると、ネット上では「めちゃくちゃ手ブラに見えて悔しい」「目の錯覚を起こしました」などと話題になっている。【写真】手ブラに見える！伊織もえ最新ショット投稿した写真は、サウナを楽しむ姿を見ることができ、肌色だらけの一枚で、これにファンは「パッと見着てないように見えてドキドキした」「このまん丸さと手で包んでる感じがとてもきゅる