¡Úµð¿Í¡Û¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬»°·³Îý½¬¤òà°ÛÎã»ë»¡á¡¡Á´·³¤Î·ëÂ«ÎÏ¶¯¸Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤Î¶¶¾å½¨¼ù´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»°·³Îý½¬¤òÅÅ·â»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÇ¡¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡¢²ñÅÄ»°·³´ÆÆÄ¤ä»°·³¥³¡¼¥Á¿Ø¤È°Õ¸«¸ò´¹¡£¤ª¤è¤½£±»þ´ÖÈ¾¡¢¸Î¾ãÈÉ¤ä°éÀ®Áª¼ê¤é¤ÎÎý½¬¤ËÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°ì·³¤ÏµÙÍÜÆü¡£Á°Æü£²£´Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Æü¤ÎÌë¤Ëµ¢µþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ë»¡¸å¤Ë¤Ï¡Ö»°·³¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¥±¥¬¿Í¤â¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÀºÎÏÅª¤Ë»ë»¡¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë°ì·³»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë»ë»¡¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ì·³¼óÇ¾¿Ø¤Î»ë»¡¤ò´ê¤¦À¼¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼çÎÏ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¡Ê°ì·³¤Î¡Ë´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬Æó·³¤ä»°·³¤ÎÎý½¬¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£µÕ¤Ë¡Ê¼óÇ¾¿ØÂ¦¤â¡Ë¡Ø¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢°ì·³¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ÈÁ´·³¤ÎÁª¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¡£Îý½¬Ãæ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿°éÀ®Áª¼ê¤Ë¤½¤Ã¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¡Ö·¯¤Ï¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¸ª¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¶¶¾å¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡ÊÁª¼ê¤Î¡Ë»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁª¼ê¡Ë¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¹½¤¨¤º¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¾ÀÜ¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈàÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èá¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¶¶¾å´ÆÆÄÂå¹Ô¡£º£²ó¤Îà°ÛÎã»ë»¡á¤¬Á´·³¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£