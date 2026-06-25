チームの結束力UP！ “カンザスシティ名物”がイングランド代表をW杯優勝へと導くか
強固な一枚岩となったイングランド代表は、怖いものなしか。
自国開催で栄光を手にした1966年以来、60年ぶりのW杯優勝を目指すサッカーの母国イングランド。これまでも優勝候補として取り上げられることは何度もあった。特に「黄金世代」と呼ばれた2000年代のチームはタレントが豊富で、当時欧州を席巻していた選手たちが多く名を連ねていた。
しかし、そんなチームでもベスト8止まり（2002、2006）。優勝に近づくことさえできなかった。理由はいくつかあるだろうが、チームが「内部崩壊」していたことも、勝ち上がれない原因の一つだったかもしれない。のちに、当時チームの主力であったリオ・ファーディナンド氏やスティーブン・ジェラード氏が「チームとして機能していなかった」ことや、所属クラブ間のわだかまりに起因した「選手同士の不仲」があったことを打ち明けていた。つまりチームに「結束力」さえあれば、また違った結果になっていたかもしれないのだ。
“カンザスシティ名物”を通じて結束力を高めたイングランドは、GL初戦でクロアチアとの壮絶な打ち合いを制し、白星スタートを切った。この勢いで悲願の優勝まで駆け上がることができるか。
※電子マガジンtheWORLD319号、6月22日配信の記事より転載