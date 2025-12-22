【オリコン上半期】Snow Man、男性アーティスト史上初となる通算4回目のシングル1位獲得「このSnow Manの勢いをまだまだ止める気もないですし…」
9人組グループ・Snow Manの「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「シングルランキング」で1位を獲得した。期間内売上は96.1万枚。
【上半期ランキング2026】Snow Manから喜びのコメント動画が到着！
Snow Manの同ランキング1位獲得は、2021年度、22年度、24年度に続く自身通算4回目【※1】。通算4度の上半期シングルランキング1位獲得は男性アーティスト史上初【※2】となった。
本作は、今年度【※3】最高初週売上90.7万枚で、2026年5月11日付「オリコン週間シングルランキング」に初登場。男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売上80万枚超えを記録した。同時に、「KISSIN’ MY LIPS／Stories」から12作連続の初週売上50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の「シングル連続初週売上50万枚超え作品数」記録も更新した。
本作は“FIGHTER”を共通のテーマとしたSnow Man初のトリプルA面シングル。
メンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌『BANG!!』、宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌『SAVE YOUR HEART』、佐久間大介の主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌『オドロウゼ！』と主題歌3曲を収録した。
2位は、今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子の『HARD WORK』。期間内売上は自己最高の73.5万枚で、「上半期シングルランキング」自己最高位となった。
3位は、11人組グローバルボーイズグループ・INIの『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』が、2022年度以来4年ぶりのTOP3入り。期間内売上は65.3万枚。
2022年度以来、4年ぶりに男性アーティストがTOP3を独占した。
■Snow Man 宮舘涼太・佐久間大介コメント
このたび僕たちの13枚目のシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 シングルランキング」で1位を獲得しました！ありがとうございます。
日頃から応援してくださるファンの方のおかげでもありますし、僕たち自身も楽しんで楽曲を制作し、みんなで話し合って決めているからこそ、一曲一曲に思い入れがあります。そこに皆様が反応していただいたことで、1位を獲らせていただくことができたと思っています。
今後もこういう機会をもっともっと増やしていきたいので、僕たちも作品作りを頑張って、皆様に届けられるように頑張っていきます。
このSnow Manの勢いをまだまだ止める気もないですし、これからもっともっと勢いをあげていこうと思っています。
今回の受賞も当たり前のことではないなと思っていますので、今の自分たちを超えてさらに進化し、アップデートしたものをSnow Manとして出していきたいです。
ぜひ皆さん、ついてきてください！
応援よろしくお願いします！
【※1】Snow Manのオリコン上半期シングルランキング1位獲得作品一覧／
2021年度：Grandeur（95.2万枚）
2022年度：ブラザービート（85.9万枚）
2024年度：LOVE TRIGGER / We'll go together（125.8万枚）
2026年度：BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！（96.1万枚）
【※2】通算3度以上の「上半期シングルランキング」1位獲得はSnow Manのみ
【※3】今年度は、「2025/12/22付」よりスタート
【シングルランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、CDシングルやカセットテープ、アナログレコードなどの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期シングルランキング」は週間シングルTOP200内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期シングルランキング」は「1968年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」参照。
※「オリコン上半期シングルランキング」は「1968年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【上半期ランキング2026】Snow Manから喜びのコメント動画が到着！
Snow Manの同ランキング1位獲得は、2021年度、22年度、24年度に続く自身通算4回目【※1】。通算4度の上半期シングルランキング1位獲得は男性アーティスト史上初【※2】となった。
本作は“FIGHTER”を共通のテーマとしたSnow Man初のトリプルA面シングル。
メンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌『BANG!!』、宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌『SAVE YOUR HEART』、佐久間大介の主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌『オドロウゼ！』と主題歌3曲を収録した。
2位は、今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子の『HARD WORK』。期間内売上は自己最高の73.5万枚で、「上半期シングルランキング」自己最高位となった。
3位は、11人組グローバルボーイズグループ・INIの『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』が、2022年度以来4年ぶりのTOP3入り。期間内売上は65.3万枚。
2022年度以来、4年ぶりに男性アーティストがTOP3を独占した。
■Snow Man 宮舘涼太・佐久間大介コメント
このたび僕たちの13枚目のシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 シングルランキング」で1位を獲得しました！ありがとうございます。
日頃から応援してくださるファンの方のおかげでもありますし、僕たち自身も楽しんで楽曲を制作し、みんなで話し合って決めているからこそ、一曲一曲に思い入れがあります。そこに皆様が反応していただいたことで、1位を獲らせていただくことができたと思っています。
今後もこういう機会をもっともっと増やしていきたいので、僕たちも作品作りを頑張って、皆様に届けられるように頑張っていきます。
このSnow Manの勢いをまだまだ止める気もないですし、これからもっともっと勢いをあげていこうと思っています。
今回の受賞も当たり前のことではないなと思っていますので、今の自分たちを超えてさらに進化し、アップデートしたものをSnow Manとして出していきたいです。
ぜひ皆さん、ついてきてください！
応援よろしくお願いします！
【※1】Snow Manのオリコン上半期シングルランキング1位獲得作品一覧／
2021年度：Grandeur（95.2万枚）
2022年度：ブラザービート（85.9万枚）
2024年度：LOVE TRIGGER / We'll go together（125.8万枚）
2026年度：BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！（96.1万枚）
【※2】通算3度以上の「上半期シングルランキング」1位獲得はSnow Manのみ
【※3】今年度は、「2025/12/22付」よりスタート
【シングルランキングとは】
毎週、調査協力店のデータをもとに、CDシングルやカセットテープ、アナログレコードなどの売上を集計・推定したランキング。「オリコン上半期シングルランキング」は週間シングルTOP200内に登場した作品の推定累積売上数順位をもとにTOP100を発表。「オリコン上半期シングルランキング」は「1968年度」よりスタート。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「オリコンニュース」参照。
※「オリコン上半期シングルランキング」は「1968年度」よりスタート
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）