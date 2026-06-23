公式サイトオープン&事前登録開始！coly スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』
colyの新作スマートフォンゲームとして、夢を叶えるスパークライダー育成アドベンチャーゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』をリリース！
『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式サイトが公開されたほか、各種SNSにて事前登録の受付がスタートしています。
coly 新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』
タイトル：ディズニー スパークリンク・スターズ
ジャンル：夢を叶えるスパークライダー育成ADV
対応OS：iOS / Android
料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://colyinc.com/sparklink-stars
公式X（旧Twitter）：https://x.com/spalik_jp
colyが、新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式サイトを公開。
また各種SNSにて事前登録の受付が開始されています。
公式サイトのオープンに合わせて、『ディズニー スパークリンク・スターズ』のティザービジュアルを公開。
アプリのリリースに期待が高まるビジュアルとなっています。
『ディズニー スパークリンク・スターズ』事前登録開始
事前登録方法：
・『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウントをフォロー
・『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録
各種SNSにて事前登録の受付を開始。
『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウントのフォローもしくは公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録で完了となります。
ディズニーゲーム公式XアカウントとのWフォロー&リポストキャンペーン開催
開催期間：2026年6月23日(火)〜7月7日(火)23:59まで
応募条件：
・『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp)をフォロー
・ディズニーゲーム公式Xアカウント(@disneygames_jp)をフォロー
・キャンペーンポストをリポスト
※詳細は『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント、および公式サイト内のNEWSを確認ください
『ディズニー スパークリンク・スターズ』の事前登録開始を記念して、Wフォロー&リポストキャンペーンを開催。
参加された方の中から抽選で10名に、ディズニーストアギフトカード5,000円分がプレゼントされます。
新作スマートフォンゲームとして登場する、夢を叶えるスパークライダー育成アドベンチャーゲーム。
公式サイトオープン&事前登録が開始されている、新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』の紹介でした☆
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