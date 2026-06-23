◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）

今週から本格的に夏競馬が開幕する。サマー２０００シリーズ第１戦の函館記念（２８日、函館）で小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸厩舎＝が、ファウストラーゼンとの初コンビで臨む。先週２１日に今年２０勝目を挙げるなど、成長著しい４年目の若手女性ジョッキーが活躍の要因、４度目の重賞への挑戦の意気込みなどをたっぷり語った。

デビュー４年目の小林美が、函館の地で日々腕を磨いている。今年、春の福島競馬で７勝を挙げ、開催リーディングを初めて獲得するなど成長が著しい。２１日の函館３Ｒ（コウユーネロガ）で勝ち、今年の２０勝目。関東リーディングで１０位、キャリアハイの３７勝（２５年）を上回るペースで勝ち星を積み重ねている。活躍の要因について自身で分析した。

「スタートの良さという自分のイメージが定着してきて、それに合う馬に乗せてもらえる機会が多くなりました。福島や函館のような小回りで平坦なコースでは（３キロの）減量も利きやすいです。また、４年目を迎えて周りのジョッキーの癖や特徴も少しずつ捉えられるようになり、余裕が出てきたと思います」

５月には１年早くデビューした今村がジュウリョクピエロでオークスを制覇。日本人女性騎手として初のＧ１制覇を成し遂げた。今村に限らず、同年代のジョッキーに対しても強い対抗心を持つ。

「女性騎手としてよりも、一先輩ジョッキーとしてすごいことをしたなと思いました。今できることにひたすら向き合って、私も少しずつその舞台に立てるように頑張っていきたいです。負けたくない一心です。北海道シリーズは減量騎手もたくさんいるので、そこでも負けないように、しっかり成績を残したいです」

函館記念では２５年報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったファウストラーゼンの依頼を受けた。重賞は４度目の騎乗（※）だが、重賞ウィナーで臨むのは初めて。オファーを受けた際の心境を聞いた。

「選ばれた人しか騎乗できない貴重な機会なので、感謝の気持ちでいっぱいです。（ファウストラーゼンの馬主）宮崎オーナーには（これまで２勝を挙げるなど）お世話になっています。私が合うと思って須貝先生やオーナーも選んでくれたと思うので、どういう競馬をすればいいか、考えて臨みたいです」

２１日に初めてまたがり、函館・Ｗコースで５ハロン６９秒３―１３秒０を馬なりで計測。最終追い切りにも騎乗予定だ。初タイトル獲得に向け、闘志を燃やす。

「重賞は勝ちたいです。重賞に限らず、どんなレースも平常心でやることをやれば、プレッシャーにも打ち勝てるので、努力や準備が大切だと思います。滅多にない機会なので、恥のない騎乗をして、勝てるように頑張りたいです」

強い向上心を持つ２１歳が、北の大地で研さんを積み、さらなる飛躍を遂げる。

（三戸 達也）

（※）これまで小林美は重賞で３回騎乗。２３年新潟記念はイーサンパンサーで１３着、２６年の愛知杯はモリノドリームで１５着、２６年の新潟大賞典はグランドカリナンで９着。

◆小林 美駒（こばやし・みく）２００５年３月１９日、新潟県生まれ。２１歳。美浦・鈴木伸尋厩舎の所属。初騎乗は２３年３月４日の中山２Ｒワクワクタロー（１１着）。初勝利は２３年４月９日の福島５Ｒアシャカタカ。ＪＲＡ通算１２１７戦８６勝（２２日現在）。１１日のプロ野球・楽天―巨人戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で、始球式を務めた。