九州南部に最接近している台風6号。福岡・佐賀でも警戒が強まっています。ただ、福岡県内のホームセンターでは、台風シーズンに欠かせない商品にまで中東情勢悪化の影響が出ています。

6月2日、いま鹿児島本土に最接近している台風6号。最大瞬間風速は、鹿児島県奄美大島古仁屋で34.4メートル、種子島で32メートルと非常に強い風となりました。





2日午後、強風域に入った福岡県内では。■八木菜月アナウンサー「午後2時前の行橋市です。横殴りの雨が降っていて、地面を強く打ちつけています。風も強く吹いて、木を見てみますと、かなり大きく横に揺れているのが分かります。」行橋市では、正午すぎに最大瞬間風速12.5メートルを観測しました。行橋市にある簑島漁港には、係留された多くの船がありました。簑島漁協によりますと、およそ80隻ある全ての船が台風のため漁を休んだということです。

福岡県みやこ町の道の駅では、この台風で農作物の入荷に影響が出ています。



■八木アナウンサー

「台風が近づいていますが、この売り場で台風の影響があるものはどんなものでしょうか。」

■京築恵みの郷 みやこ店・田中達也さん

「本来だったら、ほうれん草などが入るのですが、雨の影響でまったくなかった状態です。」



さらに、出荷の最盛期を迎えている「らっきょう」は通常、数十キロを入荷していますが、2日の入荷はゼロでした。



今回の台風で懸念しているのは、風による被害です。



■田中さん

「本来であれば、このアンカーにのぼりが立っているのですが、雨も激しくなってくると思うし、風も出てきたので、店内にしまいました。」

■八木アナウンサー

「少しずつ風が強くなってきていて、葉っぱも揺れていますよね。」

■田中さん

「倒れている苗もあるので、ちょっと午後からは考えていきますが。」

県内各地で台風への警戒が強まる中、県内のホームセンターでは。



■河津憲二朗フィールドキャスター

「台風対策に欠かせない養生テープのコーナーがあります。その隣にも養生テープのコーナー。そして、こちらにも養生テープのコーナーがあります。売り場を大きく使って展開しています。」



これからの台風シーズンに向けて、養生テープの売り場を通常の3倍に広げました。さらに。

■河津フィールドキャスター

「通路のど真ん中に設置していますね。」



■ナフコ福岡東店・福島隆司 店長

「今回のような台風の時に、お客様に一目で分かるように、売り場を増やして展開しています。」



ブルーシートの売り場も通常の1.5倍に拡大しています。



■福島店長

「これだけの量を持っておくのは、お客様にとっても安心材料だと思いますので、お客様に供給できる量を展開していきたいと思います。」

ただ、これらの商品にも中東情勢悪化の影響が出ています。



■福島店長

「台風が接近すると、養生テープ、ブルーシートが必要になってきますが、この商品の主原料としてナフサが使われているので、仕入れ値が上がることが悩ましいところです。」



ナフサ不足が原因で、ことしに入り、仕入れ値が1割ほど上がっている商品もあるといいます。



今はまだ、価格を据え置いていますが、今後の値上げについて協議中だということです。



これから台風や大雨シーズンに突入する中、私たちの備えにもナフサ不足の影響が出ています。