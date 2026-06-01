パリ・サンジェルマンのUEFAチャンピオンズリーグ連覇を受け、レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペの反応が話題となっている。



2024年夏にパリ・サンジェルマンを退団し、かねてからの夢だったレアル・マドリード移籍を実現したムバッペ。現在は古巣を離れているものの、歴史的快挙を達成したチームメイトたちへ静かに祝福のメッセージを送ったようだ。『MARCA』が報じた。





注目を集めたのは、パリ・サンジェルマン所属のDFアクラフ・ハキミが自身のSNSに投稿した優勝トロフィーとの記念写真。この投稿に対し、ムバッペは3つのハートの絵文字で反応した。この投稿が、多くのファンの注目を集めている。ムバッペとハキミはパリ・サンジェルマン時代から良好な関係で知られており、今回のやり取りからも両者の友情が現在も続いていることがうかがえるだろう。ムバッペはこれまでフランス代表でワールドカップ優勝を経験し、パリ・サンジェルマンでも数々のタイトルを獲得してきた。しかし、チャンピオンズリーグ優勝だけはまだ手にしていない。2020年にはパリ・サンジェルマンの一員として決勝に進出したものの、バイエルンに敗れて準優勝。その後、欧州最多優勝を誇るレアル・マドリードへ移籍したが、現時点では悲願の欧州制覇には届いていない。一方のパリ・サンジェルマンは、決勝でアーセナルをPK戦の末に下し、クラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグ優勝を達成。さらに大会連覇という歴史的な偉業を成し遂げた。古巣の快挙を見守る立場となったムバッペだが、今回のSNSでの反応からは、かつて共に戦った仲間たちへの敬意と祝福の気持ちが感じられる。これまで一度もチャンピオンズリーグを制していないムバッペは来季こそ悲願達成なるだろうか。