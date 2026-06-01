岡田准一の隣に佐藤隆太！嵐のコンサート裏で起きた超貴重な再会2ショットに「胸熱すぎる」「あのころを思い出す」とファン歓喜

【写真】嵐のコンサート会場で再会した岡田准一と佐藤隆太

岡田准一が自身のXを更新し、俳優・佐藤隆太との2ショットを公開した。

■岡田准一「終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。」

5月31日に東京ドームで行われた嵐のコンサートを訪れた岡田は「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように。存在が素晴らしい。終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。そう思う。自分たちの事も思い出し、報われる気分」というコメントを添えて佐藤との2ショット写真を披露した。続けて「懐かしい人にも再会、最近『にゃ～』づいてる。ぶっきーに撮ってもらいました」と綴り、この写真を撮影したのは妻夫木聡であることを明かした。

岡田と佐藤、そして妻夫木と嵐のメンバーである櫻井翔の4人は、かつて一世を風靡した伝説のドラマ＆映画『木更津キャッツアイ』シリーズで共演している。作中で、主演の岡田は“ぶっさん”こと田渕公平を熱演し、佐藤は“マスター”こと岡林シンゴとして作品を盛り立てた。さらに、カメラを構えた妻夫木は“リトル山田”役として強烈な印象を残し、櫻井は“バンビ”こと中込フトシ役として作品に華を添えていた。

同じく現場に駆けつけていた佐藤も自身のInstagramを更新。「お懐なエモい再会もありマスター！」とコメントを添えて岡田との2ショットを公開した。

SNSには「キャッツが集まったんだね！」「胸熱すぎる」「エモい」「尊い2ショット」「あのころを思い出す」といった歓喜するファンの声が溢れている。

■佐藤＆妻夫木の2ショットにも反響集まる

さらに、佐藤は「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた５人でした。僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」と嵐のメンバーへの感謝の気持ちを記した。また「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」とコメントを添えて、嵐のTシャツとペンライトを手にした妻夫木との2ショットも公開した。

この投稿に対して妻夫木が「最後はマジ泣けたね」とコメント。さらに、佐藤が「ホント…こっちがね ヤバかったね」と返す様子も見ることができる。

一方、岡田と佐藤の2ショットを撮影した妻夫木も自身のInstagramを更新し、熱い想いとともに佐藤との2ショットを公開した。

妻夫木は「#嵐」「#arashi」のハッシュタグを添えて「ありがとう 本当に本当にお疲れ様でした 最後の最後まで愛に溢れた嵐でした またどこかで会えたらいいなぁ」というメッセージを投稿。自身が嵐Tシャツを着たソロのモノクロショットと、そして同じく嵐Tシャツに身を包みペンライトを手にした佐藤とのモノクロ2ショットを披露した。

この投稿に佐藤が「一緒にこの瞬間に立ち会えて良かった！！」とコメント。妻夫木が「本当にそうだね！なんだか色んなこと思い出して勝手にこっちもウルウルしてしまったよ。櫻井さん、素晴らしい締めくくりでした」と興奮冷めやらぬ様子でのやり取りを残している。