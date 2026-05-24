駅頭に立ち、声を振り絞って寄付を呼びかける相原さん＝４月２８日、ＪＲ大船駅東口

遺児らの進学を支援する「あしなが育英会」（東京都）の活動に、物価高が暗い影を落としている。特に高校生向け奨学金では申請者数が過去最多に達する一方、原資の不足などで不採用となるケースも増加。県内では申請者の４割に及んだ。街頭で募金を呼びかける学生たちも影響を肌で感じながら、試行錯誤を続ける。

４月下旬の昼下がり。ＪＲ大船駅東口（鎌倉市）には、行き交う人波に向かって声を張り上げる学生たちの姿があった。

「遺児に奨学金を届けるため、協力をお願いします」「皆さまの募金が大きな力になります」

募金箱を抱え、通行人一人一人に頭を下げる相原和輝さん（２１）＝秦野市、東海大４年＝も、あしなが育英会が支援する学生の一人だ。高校２年の冬に一家の大黒柱だった父親が病死。大学に進んだ２０２３年から、月に４万円の奨学金を受け取っている。

あしなが育英会は、親を亡くした、親が病気で働けないといった事情を抱える若者を、奨学金の給付などを通じて援助する団体。原資は企業や個人からの寄付で全てまかない、奨学生の一部は相原さんのように街頭で寄付を呼びかける活動にも参加している。

ただ、現状は厳しい。とりわけ苦境に立つのは高校生向け奨学金だ。同会によると、２６年度の受給を申請した中学３年生は１８１９人で過去最多だった一方、そのうち３割以上の６３２人は不採用になった。県内でも８３人中３２人に奨学金を届けられなかった。