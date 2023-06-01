グーグルは、車載プラットフォーム「Android Auto」と「Google Built-in」のアップデートを発表した。生成AI「Gemini」の統合による操作の自動化や、Googleマップの没入型3Dナビゲーション、車載ディスプレイでの動画再生など、運転中から停車中までの体験を大きく向上させる。

あらゆる画面に適応する新UIと没入型ナビゲーション

現在、2億5000万台以上の互換車が走るAndroid Autoは、ユーザーインターフェイス（UI）を刷新。長方形や円形など、車種によって異なるディスプレイ形状に自動で適応し、スマートフォンと同様の「Material 3 Expressive」デザインが適用される。

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Material 3 Expressive

また、ホーム画面にウィジェットを配置できるようになり、ナビゲーション画面を開いたまま、ガレージドアの開閉や連絡先へのアクセスがひと目で可能になる。

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ウィジェット

Googleマップには過去10年で最大のアップデートとなる「Immersive Navigation（没入型ナビゲーション）」が導入され、建物や地形を3Dで表示し、車線や一時停止標識などの詳細な道路情報をハイライトする。

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Immersive Navigation

フルHD動画再生と途切れないオーディオ体験

停車中や充電中の車内をシアター化するため、フルHD解像度・60fpsでの動画再生をサポートする。駐車中にYouTubeなどの動画を視聴でき、運転中には、動画は強制終了せず音声のみのバックグラウンド再生へとシームレスに移行する。

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この動画機能は今年後半に、BMWやフォード、ボルボなど11の自動車ブランドから提供が開始される。

さらにオーディオ面では「Dolby Atmos」による立体音響に対応し、SpotifyやYouTube Musicのインターフェイスも車載向けに視覚的な最適化が行われる。

SpotifyとYouTube Music

運転中のタスクを代行する「Gemini Intelligence」

新たに統合される「Gemini Intelligence」は、運転中の操作負担を軽減する。新機能の「Magic Cue（マジックサジェスト）」は、届いたメッセージの文脈をAIが理解し、カレンダーやメール内の情報から適切な返信を提案し、ワンタップで送信を完了させる。

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Magic Cue

また、運転中に音声で指示を出し、アプリを通じて食事の注文をハンズフリーで完結させることもなども可能。タスクの処理はAIがバックグラウンドで行い、ユーザーは到着時に料理を受け取るだけで済む。

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「Google Built-in」独自のハードウェア連携

あらかじめ車両に組み込まれた「Google Built-in」搭載車では、車両ハードウェアとAIがさらに深く連携する。

Geminiに対して、ダッシュボードの警告灯の意味を尋ねたり、購入予定のテレビがトランクに収まるかを確認したりと、自車に特化した質問が可能になる。

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また、「Immersive Navigation」は車両のフロントカメラと連携し、自車の走行車線をリアルタイムで把握して的確な指示を出す「Live lane guidance（ライブレーンガイダンス）」へと進化。

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Live lane guidance