「父親そっくり」父のDVから母と一緒に逃げた少年の不安…それでも母の言葉を支えに踏み出した、明るい未来へ続く第一歩【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
DV被害に遭う依頼者たちの“夜逃げ”を描いた実録漫画「夜逃げ屋日記」。作者の宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、夜逃げ屋の現場で見聞きした出来事をもとに、逃げる人々の葛藤や再出発を描いている。今回は、第9〜10話に登場する母子のエピソードを紹介。父親のDVから逃げた少年・トモキ君が、なぜ母親について行こうと決意したのか、その背景に迫る。
夜逃げを終え、新しいマンションへたどり着いたものの、トモキ君の表情は晴れなかった。そんな様子を気にかけた宮野は、好きなものについて話を振る。するとトモキ君は「ドイツ戦車…特にティガーが好きです」とぽつり。宮野が戦車の本やグッズを段ボールに詰めておいたことを伝えると、少年の表情は少しずつ柔らかくなっていく。
■本音から見えた、母への思い
共通の話題で盛り上がるうちに、トモキ君は次第に本音を話し始める。欲しかったプラモデルを手にしたあと、公園で自分の過去について語り出した。そこで明かされたのは、幼いころから続いていた父親のDVと、それでも母親を信じ続けていた理由だった。
■「今度は一緒に逃げよう」の一言
トモキ君によると、5歳のころに一度母親が家を出たことがあったという。しかし、自分が高熱を出した際、母親は戻ってきて看病してくれた。その出来事が強く心に残っていた。そして父親からのDVが続く中、母親に「今度は一緒に逃げよう」と言われたことが、何よりもうれしかったと打ち明ける。
■"父親に似ている自分"という不安
一方で、トモキ君には大きな不安もあった。容姿や声が父親に似ている自分を、母親はどう思っているのか――。逃げ出したあとも、その不安が消えることはなかったという。暴力だけでなく、“似ていること”そのものが苦しみになっていた姿が印象的だ。
■互いを思い合う母と息子
宮野さんは、「お母さんが母子家庭になることをかなり気にしていたので、トモキ君側の気持ちを聞いてみたかった」と振り返る。母親だけでなく、子ども自身もまた大きな決断を抱えていたことが、このエピソードから伝わってくる。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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