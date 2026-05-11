「父親そっくり」父のDVから母と一緒に逃げた少年の不安…それでも母の言葉を支えに踏み出した、明るい未来へ続く第一歩【作者に聞く】

「父親そっくり」父のDVから母と一緒に逃げた少年の不安…それでも母の言葉を支えに踏み出した、明るい未来へ続く第一歩【作者に聞く】