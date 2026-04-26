4月25日、King＆Princeの永瀬廉が、自身のInstagramを更新。友人の結婚式に参列したことを報告したが、写真に映った衣装に、“マナー違反”の指摘が殺到しているようだ。

《親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな スーツはDiorさんで選ばせていただきました》

この日、Instagramを更新した永瀬は、黒のスーツに白いシャツ、黒いネクタイという格好で、親友の結婚式に参列した時の写真を複数枚アップ。新郎新婦や友人らと並び、満面の笑みで楽しむ様子に、ファンからは歓喜の声があがった。

ハイブランドであるDiorで選んだというだけあり、スーツやネクタイは光沢があり、上品な装いとなっていた。だが、着用していたネクタイは、ワンポイントのロゴが入っているとはいえ、全体の色は黒色。黒のネクタイは弔事を連想させるとして、結婚式では原則的には避けたほうがいいとされており、Xでは、“マナー違反”の指摘が噴出した。

《結婚式に黒のネクタイでいくんや…と思ってしまった》

《結婚式に黒ネクタイ？？？ お葬式じゃないんだし…》

《時代関係なく黒ネクタイはあかんやろ 誰か教えといたって》

2025年12月から、「ディオールビューティー」フレンドオブザハウスに就任し、ブランドの顔としても活躍している永瀬。黒ネクタイでもワンポイントが入っていればセーフ、という意見もあるため、永瀬としては、Dior側の薦めるまま選んだのかもしれない。さらには、永瀬は黒（漆黒）がメンバーカラーでもある。

思わぬ火の粉をかぶった永瀬だが、芸能人の“参列衣装”は意外と注目を集めがちだ。過去には、人気女性アイドルが謝罪に追い込まれたこともある。

「2024年12月、アイドルグループ・=LOVEの大谷映美里さんも、友人の結婚式に参列した様子をXで投稿したのですが、この時の服が、白く見える淡いピンク色のドレスだったんです。結婚式では、白は花嫁の色ですから、ゲストが身につけるのはNGとされています。大谷さんのドレスは、完全な白ではなかったのですが、かなり薄めのピンクで白に近い色味だったため、多くの指摘を集めてしまいました。

ただ、大谷さんはその後Xを更新し、《昔から自分のことを応援してくれて今はYouTubeのお手伝いをしてくれている友人（業界の方です）の結婚式で、この日のために作ったドレスは製作中に友人にも相談しながら決めたもの》と、新婦との関係性を説明。そのうえで、《淡いピンクにしてしまったことにより、色味の配慮不足とのご指摘をいただいてその通りだなと深く反省しています》と謝罪していました。結婚式はおめでたい場ですが、参列者には多くの気遣いやマナーが求められるため、世間の目もついつい厳しくなりがちなようです」（芸能担当記者）

芸能人だけあって、冠婚葬祭のマナーは厳しくみられてしまいがちなのかもしれない……。