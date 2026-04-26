「お前は何もできない」と妻を笑うモラ夫→救世主の“解体屋”が現れ「スカッとした」「勇気をもらえる」の声続出
【本編を読む】
家庭内での暴言や人格否定によって妻を精神的に支配する「モラ夫」の実態が、SNSなどを通じて明らかになっている。漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』は、そんな夫を「解体屋」の助けで成敗し、人生を再出発させる妻たちの姿を描いたオムニバス作品だ。本作の1巻発売を記念し、シナリオ担当のかうち(@kauchi_writer)さんと、作画担当の黒野ナツ子(@cronoworks2022)さんに話を聞いた。
今の時代に最も大切なテーマの一つである「モラル」を扱った本作。かうちさんは、ようやく読者に届けられることへの喜びを語る。また、本作が実質的な商業デビューとなる黒野さんは、配信サイトに自分の作品が並んでいるのを見て未だにドキドキする日々を過ごしているという。二人が力を合わせて描き出した世界観は、多くの読者の関心を集めている。
ストーリーを構築するうえで、かうちさんが最も配慮したのは「希望」の描き方だ。単なる成敗にとどまらず、ヒロインが解体屋を通じて少しずつ自分の力で前に進んでいく過程を丁寧に描くことを心がけている。
現実にモラハラで苦しんでいる人が、作品を読んで少しでも前向きになってほしいという願いが込められている。夫だけでなく、身近な「モラハラな人」への対応としても参考になるエピソードが満載だ。理不尽な支配に立ち向かい、自分らしく生きるためのヒントがここにある。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)、黒野ナツ子(@cronoworks2022)
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