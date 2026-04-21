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旅行YouTuberの旅のヤマネが「【大人の台湾旅】秘境を走る『阿里山森林鉄路』全線乗車＆山の上で過ごす1泊2日」と題した動画を公開しました。動画では、台北から嘉義を経由し、日本統治時代に開業した阿里山森林鉄路に乗車して山頂を目指す1泊2日の旅の様子を紹介しています。



※阿里山森林鉄路の乗車券購入方法については、動画本編をご覧ください。



まずは台北駅から台湾高鉄を利用して嘉義へと向かいます。台湾高鉄は日本の新幹線技術の海外輸出案件第一号。まるで東海道・山陽新幹線のような700T型電車に乗り込み約1時間半で嘉義へ。嘉義はどこか懐かしさのある台湾中部の都市で、初日はここで一泊。



翌朝、嘉義駅から線路幅762mmのナローゲージが特徴の阿里山森林鉄路に乗車します。ディーゼル機関車に牽引されたレトロな客車に乗り込み、標高2,000m以上の阿里山を目指す道中では、熱帯から温帯へと変化する植生や、険しい山を登るためのスイッチバックなど、山岳鉄道ならではの車窓風景が収められています。



途中、標高1,400mを超える奮起湖駅で1時間の休憩を挟みます。旅のヤマネさんは駅周辺の老街を散策し、名物の「奮起湖弁当」を購入。大きなお肉が乗ったボリューム満点の弁当を屋外で頬張り、「これで美味しくないわけがございません」と満足げな表情を見せました。



終点の阿里山駅に到着後は、1913年開業のクラシックホテル「阿里山賓館」の歴史館に宿泊。かつて日本の総督や中華民国総統の蒋介石も滞在したという由緒ある空間で、ノスタルジックな雰囲気を堪能しています。翌朝は日の出前に出発し、阿里山森林鉄路の支線の一つ、祝山線に乗って台湾で最も高い場所にある鉄道駅・祝山駅へ向かいます。小笠原山観景台から台湾最高峰の玉山や美しいご来光を眺め、「本当に心が洗われるような、そういう時間を過ごしました」と感動を語りました。



雄大な自然と歴史を感じられる阿里山森林鉄路の旅は、台湾観光の新たな選択肢として大いに参考になりそうです。次回の台湾旅行の計画を立てる際に、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。