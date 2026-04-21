美人YouTuber、美ボディ輝く水着姿で石垣島満喫「透明感すごい」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuber・さくらが4月20日、自身のInstagramを更新。石垣島での水着ショットを公開した。
【写真】20歳美人YouTuber「体の半分が脚」美脚全開のホルターネック水着姿
石垣島訪問を報告したさくらは「1日目から食べまくって遊びまくって幸せすぎる とにかく海が綺麗、人も優しい、ご飯も美味しい」とコメントし、海や自然の中での写真を複数枚投稿。ホルターネックのイエローの水着姿を公開し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「海が似合う」「透明感すごい」「圧倒的な可愛さ」「ビジュ最強」「体の半分が脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「体の半分が脚」美脚全開のホルターネック水着姿
◆さくら、水着姿公開
石垣島訪問を報告したさくらは「1日目から食べまくって遊びまくって幸せすぎる とにかく海が綺麗、人も優しい、ご飯も美味しい」とコメントし、海や自然の中での写真を複数枚投稿。ホルターネックのイエローの水着姿を公開し、美しいボディラインを見せている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「海が似合う」「透明感すごい」「圧倒的な可愛さ」「ビジュ最強」「体の半分が脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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