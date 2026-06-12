「彼女の水着姿をほかの男に見せたくない！」という独占欲の強い男性を除けば、誰もがやってみたい水着デート。とはいえ、肝心の彼女に「太ってるから…」と拒否されてしまう可能性もありそうです。そこで今回は10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『今年こそは水着姿を見たい！』彼女にダイエットを決意させる乗せ方９パターン」をご紹介します。【１】南国のビーチリゾートへの旅行を予約してしまう「旅の